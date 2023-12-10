Дибала получил 3-ю травму в сезоне. В игре с «Фиорентиной» форвард «Ромы» отдал ассист на 5-й и ушел с поля на 25-й

Теги Рома Фиорентина серия А Италия Сборная Аргентины по футболу травмы Ромелу Лукаку Пауло Дибала Сердар Азмун Футбол

Пауло Дибала получил травму в матче «Рома» – «Фиорентина».

30-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины отдал голевой пас на Ромелу Лукаку на 5-й минуте игры (1:0, первый тайм).

На 25-й минуте Пауло вынужден был покинуть поле из-за повреждения: он поскользнулся в борьбе с хавбеком Артуром.

Форвард «Ромы» попросил замену, показав на левое бедро. Скорее всего, он получил мышечную травму. Вместо него в игру вошел Сердар Азмун.

Отметим, что это третья травма аргентинца в этом сезоне. В августе-сентябре он пропустил 19 дней из-за проблем с приводящей мышцей, в октябре-ноябре – 28 дней из-за повреждения боковой связки колена.

Дибала забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 11 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Жаль. Никак не выйдет на свою проектную мощность
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+7
Эхх, Паоло...
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Жаль. Здоровья.
+2
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Ответ Dvin
Жаль. Никак не выйдет на свою проектную мощность
Никогда он на неё не выйдет, потому что постарел, а образ жизни прежний, судя по инстаграму, на которой я был несколько лет назад подписан. Дибала стал хрусталем года так с 18-19-го, когда принялся по ресторанам, светским вечеринкам, отдыхам с девушкой и бла бла бла.

Это моё мнение, но похоже на то.
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Дернул мышцу, пару недель, впринципе терпимо
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0
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без Дибалы против Наполи и Ювентуса ничего не смогут
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Ответ Dvin
Жаль. Никак не выйдет на свою проектную мощность
уже лет 15 не выйдет все
+2
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