Дибала получил 3-ю травму в сезоне. В игре с «Фиорентиной» форвард «Ромы» отдал ассист на 5-й и ушел с поля на 25-й

Пауло Дибала получил травму в матче «Рома» – «Фиорентина».

30-летний чемпион мира в составе сборной отдал голевой пас на на 5-й минуте игры (1:0, первый тайм).

На 25-й минуте вынужден был покинуть поле из-за повреждения: он поскользнулся в борьбе с хавбеком Артуром.

Форвард «Ромы» попросил замену, показав на левое бедро. Скорее всего, он получил мышечную травму. Вместо него в игру вошел .

Отметим, что это третья травма аргентинца в этом сезоне. В августе-сентябре он пропустил 19 дней из-за проблем с приводящей мышцей, в октябре-ноябре – 28 дней из-за повреждения боковой связки колена.

Дибала забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 11 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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