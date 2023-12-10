Дибала получил 3-ю травму в сезоне. В игре с «Фиорентиной» форвард «Ромы» отдал ассист на 5-й и ушел с поля на 25-й
Пауло Дибала получил травму в матче «Рома» – «Фиорентина».
30-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины отдал голевой пас на Ромелу Лукаку на 5-й минуте игры (1:0, первый тайм).
На 25-й минуте Пауло вынужден был покинуть поле из-за повреждения: он поскользнулся в борьбе с хавбеком Артуром.
Форвард «Ромы» попросил замену, показав на левое бедро. Скорее всего, он получил мышечную травму. Вместо него в игру вошел Сердар Азмун.
Отметим, что это третья травма аргентинца в этом сезоне. В августе-сентябре он пропустил 19 дней из-за проблем с приводящей мышцей, в октябре-ноябре – 28 дней из-за повреждения боковой связки колена.
Дибала забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 11 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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Это моё мнение, но похоже на то.