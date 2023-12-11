Ибрагимович с Абате могут временно возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли
Златан Ибрагимович может стать временным тренером «Милана».
Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Стефано Пиоли, если не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, так как вылет ударит по финансам клуба.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, Ибрагимович в случае ухода Пиоли может временно принять «россонери» в дуэте Иньяцио Абате, который тренирует молодежную команду клуба.
Златан в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» Джерри Кардинале о возвращении в клуб.
Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
а два - Примавера Абате очень хороша.
ну и три - Ибра вставит таких пистонов игрокам, что они будут весь матч рекорды по дистанции ставить.
Как ВРЕМЕННАЯ альтернатива - очень даже интересно
Если и убирать Пиоли, то только на тренера который явно сильнее (Конте), а не на шопопало
Когда в туалет захотел Златан,тогда появился 15 минутный перерыв
P.S. По-хорошему Милан даже в ЛЧ не должен был попасть, он этого не заслужил. Но уж не Пиоли один в этом виноват.
В топ 4 Милан попадёт с большой вероятностью. А в ЛЧ группа смерти была, так уж вышло.
Осенью с оптимальным составом игра и результаты команды были хорошие. Полузащита команды обновилась, это тоже нужно учитывать