Ибрагимович с Абате могут временно возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Златан Ибрагимович может стать временным тренером «Милана».

Ранее стало известно, что « » может уволить , если не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, так как вылет ударит по финансам клуба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, Ибрагимович в случае ухода Пиоли может временно принять «россонери» в дуэте , который тренирует молодежную команду клуба.

в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» о возвращении в клуб.

Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.

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