Ибрагимович с Абате могут временно возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Теги Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия возможные трансферы отставки Иньяцио Абате Джерри Кардинале Футбол

Златан Ибрагимович может стать временным тренером «Милана».

Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Стефано Пиоли, если не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, так как вылет ударит по финансам клуба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, Ибрагимович в случае ухода Пиоли может временно принять «россонери» в дуэте Иньяцио Абате, который тренирует молодежную команду клуба.

Златан в течение нескольких месяцев ведет переговоры с владельцем «Милана» Джерри Кардинале о возвращении в клуб.

Предполагалось, что швед может получить руководящую должность, однако не исключен и вариант с работой тренером.

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32 комментария
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Милан соскучился по 7 местам ?
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Что за бред)))
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Газмяс на максималках💪🏻😃
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кто-то в этой газете жёстко выходные пробухал, что смогли твкой бред выдумать
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Ответ Abu Ibrahim
Милан соскучился по 7 местам ?
Тут вроде чёрным по красному, тьфу, по белому написано слово "временно", это раз.

а два - Примавера Абате очень хороша.

ну и три - Ибра вставит таких пистонов игрокам, что они будут весь матч рекорды по дистанции ставить.

Как ВРЕМЕННАЯ альтернатива - очень даже интересно
+13
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+6
Интересно посмотреть на Златана в роли тренера , но начинать не с Милана и желательно не с половины сезона.
+6
-1
+5
Пиоли приходил в команду которая вообще в ЛЧ не играла, а теперь его хотят уволить за не выход из самой сильной группы ЛЧ

Если и убирать Пиоли, то только на тренера который явно сильнее (Конте), а не на шопопало
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+5
Ответ sashafan2
Это что, шутка?
Вот шутка.
Когда в туалет захотел Златан,тогда появился 15 минутный перерыв
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+4
Бред какой-то. Милан в топ-4 с Пиоли задержится, с сырыми тренеришками нет. Спокойно надо дать до конца сезона доработать
+4
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+3
Абате вернёт нам тот самый донный Милан 10-х
+5
-2
+3
Ответ Jan Paskel
Тут вроде чёрным по красному, тьфу, по белому написано слово "временно", это раз. а два - Примавера Абате очень хороша. ну и три - Ибра вставит таких пистонов игрокам, что они будут весь матч рекорды по дистанции ставить. Как ВРЕМЕННАЯ альтернатива - очень даже интересно
Тут скорее вопрос, а на сколько совместимы вместе Ибра и Абате
+2
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+2
Ответ Jan Paskel
мастер реторики, Пиоли сам набрал игроков на >100 лямов летом, какой ещё "такой состав"? Этот довод был актуален два года назад, а теперь это уже моветон
Чего он там набрал? Окафора и Чуквезэ? Второсорта для глубины набрали, вот он и идёт в четверке, ни одного топ игрока ему не купили. Может, Чуквезэ ещё во что-то вырастит с Пулишичем, но это даже близко не уровень Кьезы условного. А ЛЧ - ну посмотрите на группу, вопросы отпадут + очень много не везло.

P.S. По-хорошему Милан даже в ЛЧ не должен был попасть, он этого не заслужил. Но уж не Пиоли один в этом виноват.
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Ответ kaka10
Пиоли нужно оставлять до конца сезона и там решать вопрос с будущим. В топ 4 Милан попадёт с большой вероятностью. А в ЛЧ группа смерти была, так уж вышло. Осенью с оптимальным составом игра и результаты команды были хорошие. Полузащита команды обновилась, это тоже нужно учитывать
Ньюкасл сейчас обескровлен, думаю Милан победит. Все будет зависеть от ПСЖ, но думаю они тоже обыграют Дортмунд
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Ответ NastyNay
Пиоли приходил в команду которая вообще в ЛЧ не играла, а теперь его хотят уволить за не выход из самой сильной группы ЛЧ Если и убирать Пиоли, то только на тренера который явно сильнее (Конте), а не на шопопало
Конте, который что не команда то обсер в ЛЧ 🤣🤣🤡
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Мостовому приготовиться)
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Ответ abrusevshii chechen
Вот шутка. Когда в туалет захотел Златан,тогда появился 15 минутный перерыв
Хорошая шутка=)
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Тед Лассо, новый сезон
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Тогда уж Мостового бы звали. Тренерского опыта что у того что у другого нет(правда мяч чеканить умеют) но зато хоть на з/п сэкономили бы.
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после ухода Мальдини клуб возвращается в былое, когда Милан тренировали типа Зеедорфа, Брокки или Леонардо....
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Это что, шутка?
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не надо, вспомните Гаттузо
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сам бог и его аббат
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Я надеюсь, что это просто шутка. И очень неудачная. Иных слов просто нет.
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Думаю из Ибры толковый тренер должен быть
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Если правда то совсем не последовательно , в межсезонье занимались не пойми чем . Нужно определиться ,что хотят сильную команду или бизнес на котором будут зарабатывать
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Пиоли нужно оставлять до конца сезона и там решать вопрос с будущим.
В топ 4 Милан попадёт с большой вероятностью. А в ЛЧ группа смерти была, так уж вышло.

Осенью с оптимальным составом игра и результаты команды были хорошие. Полузащита команды обновилась, это тоже нужно учитывать
+4
-4
0
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