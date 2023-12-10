Холанд не сыграет с «Лутоном». Форвард участвовал в каждом матче «Ман Сити» в сезоне АПЛ

Эрлинг Холанд пропустит матч с «Лутоном».

По данным The Athletic, форвард « » не отправился с командой на выездной матч в Лутон. Причина отсутствия не уточняется.

Стоит отметить, что норвежец поучаствовал во всех матчах «Манчестер Сити» в в этом сезоне. У него 14 голов в 15 матчах.

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