Холанд не сыграет с «Лутоном». Форвард участвовал в каждом матче «Ман Сити» в сезоне АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лутон Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд пропустит матч с «Лутоном».

По данным The Athletic, форвард «Ман Сити» не отправился с командой на выездной матч в Лутон. Причина отсутствия Холанда не уточняется.

Стоит отметить, что норвежец поучаствовал во всех матчах «Манчестер Сити» в АПЛ в этом сезоне. У него 14 голов в 15 матчах.

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37 комментариев
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За 15 матчей 14 голов? Да за такое его надо в молодежный резерв отправлять
+21
-2
+19
ууу сдулся, всего по голу за игру оформляет
+13
-2
+11
Ответ AR0D1X
Комментарий скрыт
Слышал что нибудь о сарказме?
+9
0
+9
Ощущение, что в данный момент с Альварезом на острие, Сити будет намного лучше
+14
-7
+7
Ответ Денис Ширинов
Значит Криш в этом году больше всех забьет
Вовсе нет. У меня в нашем дворовом турнире больше голов.
+7
-1
+6
Ответ Quinlan Scott
Побоялся Ведь Лутон не слабее сборной Латвии в матчах с которой Холланд пропал
Как же ты любишь набрасывать)
+4
0
+4
не болельщик Манчестер сити, но уверен что без Холанда ,Манчестер сити легко победит.
+3
0
+3
Ответ Vinnipukh Vinni
Вовсе нет. У меня в нашем дворовом турнире больше голов.
Получатся золотой мяч твой без интриги
+3
0
+3
Хорошая новость, потому что в игре с Арсеналом даже дрищь Иисус продавливал лутонских защей. Боюсь представить, что бы там делала эта дикая, сракатная туша. Вперёд Лутон! Срази злого дракона!
+5
-3
+2
Ответ Football poet
Ощущение, что в данный момент с Альварезом на острие, Сити будет намного лучше
в нынешнем Сити проблема далеко не в Холанде, но конечно же сейчас Сити без него налегке обыграют Лутон да Пэлас и повылазят эксперты
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Навряд ли это отразится на результате )
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В дубль сослал Пеп
+2
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Ответ Андрей Andrey
Лутон давай задай жару Сити
Сити проедится катком по шляпе
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Ответ Марсель Объелся
И на кой черт я его капитаном в фэнтези поставил??
Тот же самый вопрос задаю себе
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Ответ Quinlan Scott
Побоялся Ведь Лутон не слабее сборной Латвии в матчах с которой Холланд пропал
Обиженку aka фанатку Ливерпуля опять чем то расстроили (((
ну заплачь
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Ответ sema mixajlov
в нынешнем Сити проблема далеко не в Холанде, но конечно же сейчас Сити без него налегке обыграют Лутон да Пэлас и повылазят эксперты
Просто маленький спад у всей команды.
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такое ощущение что специально его на аутсайдеров не ставит, чтобы злее был
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Пеп тоже в фентези походу поигрывает и решил резко за один тур обойти конкурентов...
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Пеп решил повоспитывать?
Только не туда воюет что-то
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Поздравляю всех тех, кто в фентези взял его капитаном ))
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Могли и второй состав отправить. Лутон это не команда
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Пеп, а как же мой состав в Фентези? Я вообще то на покер Холланда рассчитывал. Я че зря его капитаном сделал
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И на кой черт я его капитаном в фэнтези поставил??
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В зимнее ТО будут продавать.
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Ждем хет-трик Альвареса
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Лутон давай задай жару Сити
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Побоялся
Ведь Лутон не слабее сборной Латвии в матчах с которой Холланд пропал
+4
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Пора и другим забивать.
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Альварес затащит!
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