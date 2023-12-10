Холанд не сыграет с «Лутоном». Форвард участвовал в каждом матче «Ман Сити» в сезоне АПЛ
Эрлинг Холанд пропустит матч с «Лутоном».
По данным The Athletic, форвард «Ман Сити» не отправился с командой на выездной матч в Лутон. Причина отсутствия Холанда не уточняется.
Стоит отметить, что норвежец поучаствовал во всех матчах «Манчестер Сити» в АПЛ в этом сезоне. У него 14 голов в 15 матчах.
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ну заплачь
Только не туда воюет что-то
Ведь Лутон не слабее сборной Латвии в матчах с которой Холланд пропал