Тюкавин набирает очки в 6 матчах Мир РПЛ подряд. В этих играх у него 5 голов и 2 ассиста
Константин Тюкавин набрал очки в 6 подряд играх за «Динамо» в Мир РПЛ.
Сегодня в матче против «Факела» 21-летний форвард сделал результативную скидку головой и помог забить своему партнеру по атаке Ярославу Гладышеву.
Всего в 6 последних матчах чемпионата у Тюкавина 5 голов и 2 ассиста. Его статистику можно изучить здесь.
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