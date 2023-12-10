Тюкавин набирает очки в 6 матчах Мир РПЛ подряд. В этих играх у него 5 голов и 2 ассиста

Константин Тюкавин набрал очки в 6 подряд играх за «Динамо» в Мир РПЛ.

Сегодня в матче против «Факела» 21-летний форвард сделал результативную скидку головой и помог забить своему партнеру по атаке Ярославу Гладышеву.

Всего в 6 последних матчах чемпионата у Тюкавина 5 голов и 2 ассиста. Его статистику можно изучить здесь.

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