Тюкавин набирает очки в 6 матчах Мир РПЛ подряд. В этих играх у него 5 голов и 2 ассиста

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Константин Тюкавин Ярослав Гладышев Футбол

Константин Тюкавин набрал очки в 6 подряд играх за «Динамо» в Мир РПЛ.

Сегодня в матче против «Факела» 21-летний форвард сделал результативную скидку головой и помог забить своему партнеру по атаке Ярославу Гладышеву.

Всего в 6 последних матчах чемпионата у Тюкавина 5 голов и 2 ассиста. Его статистику можно изучить здесь.

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5 комментариев
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и 8+4 в сезоне.
Так держать!
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-1
+3
Летом уже 22, было бы супер если в следующем сезоне он будет играть в команде из топ-5 лиг, хотя с нынешними его отступными ему надо доказать всё на поле
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