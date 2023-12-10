Энрике о 2:1 с «Нантом»: «Эта победа укрепляет позиции «ПСЖ» в Лиге 1»

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Нантом» (2:1) в Лиге 1.

– Стал ли этот матч хорошей репетицией перед поездкой в Дортмунд [в Лиге чемпионов]?

– Мы играли достаточно хорошо и победили. С первой минуты шла упорная борьба, « » хорошо оборонялся, мешал нам создавать моменты.

Эта победа укрепляет наши позиции в Лиге 1, – сказал главный тренер « ».

После 15 матчей парижане лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий вторым «Монако» на 6 очков.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!