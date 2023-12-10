Энрике о 2:1 с «Нантом»: «Эта победа укрепляет позиции «ПСЖ» в Лиге 1»

Теги ПСЖ Нант лига 1 Франция Луис Энрике Футбол

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Нантом» (2:1) в Лиге 1.

– Стал ли этот матч хорошей репетицией перед поездкой в Дортмунд [в Лиге чемпионов]?

– Мы играли достаточно хорошо и победили. С первой минуты шла упорная борьба, «Нант» хорошо оборонялся, мешал нам создавать моменты.

Эта победа укрепляет наши позиции в Лиге 1, – сказал главный тренер «ПСЖ».

После 15 матчей парижане лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий вторым «Монако» на 6 очков.

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