Энрике о 2:1 с «Нантом»: «Эта победа укрепляет позиции «ПСЖ» в Лиге 1»
Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Нантом» (2:1) в Лиге 1.
– Стал ли этот матч хорошей репетицией перед поездкой в Дортмунд [в Лиге чемпионов]?
– Мы играли достаточно хорошо и победили. С первой минуты шла упорная борьба, «Нант» хорошо оборонялся, мешал нам создавать моменты.
Эта победа укрепляет наши позиции в Лиге 1, – сказал главный тренер «ПСЖ».
После 15 матчей парижане лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий вторым «Монако» на 6 очков.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!