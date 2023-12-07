Доннарумма дисквалифицирован на 2 матча Лиги 1 после удаления на 10-й минуте матча с «Гавром». Вратарь «ПСЖ» не сыграет с «Нантом» и «Лиллем»

Джанлуиджи Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1.

Напомним, получил прямую красную карточку в матче 14-го тура Лиги 1 против « » (2:0). На 10-й минуте голкипер « » ударил ногой Жозуэ Казимира в попытке выбить у него мяч.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать Доннарумму на две игры чемпионата.

Итальянский голкипер пропустит матчи «ПСЖ» против « » и « ».

Изображение: кадр из трансляции

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!