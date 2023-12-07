Доннарумма дисквалифицирован на 2 матча Лиги 1 после удаления на 10-й минуте матча с «Гавром». Вратарь «ПСЖ» не сыграет с «Нантом» и «Лиллем»

Теги Лилль ПСЖ Нант лига 1 Франция дисквалификации Гавр Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1.

Напомним, Доннарумма получил прямую красную карточку в матче 14-го тура Лиги 1 против «Гавра» (2:0). На 10-й минуте голкипер «ПСЖ»  ударил ногой Жозуэ Казимира в попытке выбить у него мяч.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать Доннарумму на две игры чемпионата.

Итальянский голкипер пропустит матчи «ПСЖ» против «Нанта» и «Лилля».

Изображение: кадр из трансляции

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4 комментария
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Тен Хаг: "Не,ну вы видели эту игру ногами,срочно в шорт-лист мне этого парня!"
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Хорошая новость, ПСЖ меньше пропустит
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