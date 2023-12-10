Гасперини удивлен недовольством фанатов при выходе Миранчука и Муриэля: «Надеюсь, они в следующий раз подождут, прежде чем ругаться на замены»

Теги Аталанта серия А Италия болельщики Джан Пьеро Гасперини Луис Муриэль Алексей Миранчук Адемола Лукман Шарль де Кетеларе Футбол

Джан Пьеро Гасперини не оценил реакцию фанатов на выход Алексея Миранчука.

На 82-й минуте игры с «Миланом» в Серии А главный тренер «Аталанты» убрал с поля Адемолу Лукмана, сделавшего дубль, и Шарля де Кетеларе, отдавшего голевой пас. Вместо них появились Алексей Миранчук и Луис Муриэль, которые впоследствии организовали победный гол на 95-й минуте. Во время замены болельщики начали выражать недовольство.

«Я был не просто удивлен. Они начали ругаться!

Надеюсь, в следующий раз они будут помнить, что надо подождать, прежде чем ругаться на замены.

Муриэль забил потрясающий гол [пяткой], но я часто вижу подобное в его исполнении на тренировках», – заявил Гасперини в эфире DAZN.

Супервыход Миранчука с «Миланом»: сделал победный ассист и заработал красную для соперника

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед выпил таблетки, все намана
+9
-2
+7
Гол просто пушка! Аж муражки пошли. И Лехина передача была отличной
+1
0
+1
Я вообще не понял, что фанаты Аталанты сегодня свистели на все подряд. Гул стоял весь первый тайм. Второй к сожалению не смотрел
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
русофобы чертовы
И колумбофобы!!!!
+1
0
+1
Пацаны делом всё доказали фанатам.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий