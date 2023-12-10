Гасперини удивлен недовольством фанатов при выходе Миранчука и Муриэля: «Надеюсь, они в следующий раз подождут, прежде чем ругаться на замены»
Джан Пьеро Гасперини не оценил реакцию фанатов на выход Алексея Миранчука.
На 82-й минуте игры с «Миланом» в Серии А главный тренер «Аталанты» убрал с поля Адемолу Лукмана, сделавшего дубль, и Шарля де Кетеларе, отдавшего голевой пас. Вместо них появились Алексей Миранчук и Луис Муриэль, которые впоследствии организовали победный гол на 95-й минуте. Во время замены болельщики начали выражать недовольство.
«Я был не просто удивлен. Они начали ругаться!
Надеюсь, в следующий раз они будут помнить, что надо подождать, прежде чем ругаться на замены.
Муриэль забил потрясающий гол [пяткой], но я часто вижу подобное в его исполнении на тренировках», – заявил Гасперини в эфире DAZN.
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