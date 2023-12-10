Юрген Клопп: «Сказал парням, что впервые кто-то 76 минут играл так плохо, как мы, и победил. Но «Ливерпуль» тут не за «Оскаром», нам нужны три очка. Мы получили их и довольны»

Юрген Клопп признал, что «Ливерпуль» в матче с «Кристал Пэлас» (2:1) играл плохо.

«Сказал парням, что это первый матч на моей памяти, когда кто-то играл так плохо, как мы, в первые 76 минут, но все равно победил.

В это время года нужно прорываться через это и добиваться нужного результата. Мы здесь не за «Оскаром» или чем-нибудь в этом духе, нам нужны три очка. Мы получили их и более чем довольны», – сказал главный тренер « ».

Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й

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