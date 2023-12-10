Юрген Клопп: «Сказал парням, что впервые кто-то 76 минут играл так плохо, как мы, и победил. Но «Ливерпуль» тут не за «Оскаром», нам нужны три очка. Мы получили их и довольны»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Футбол

Юрген Клопп признал, что «Ливерпуль» в матче с «Кристал Пэлас» (2:1) играл плохо.

«Сказал парням, что это первый матч на моей памяти, когда кто-то играл так плохо, как мы, в первые 76 минут, но все равно победил.

В это время года нужно прорываться через это и добиваться нужного результата. Мы здесь не за «Оскаром» или чем-нибудь в этом духе, нам нужны три очка. Мы получили их и более чем довольны», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тихой сапой уже на первом месте)
+12
-1
+11
Ответ Tun
Тихой сапой уже на первом месте)
Плюсую за правильное употребление данного выражения
+8
-1
+7
Против такого Ливерпуля с таким характером будет интересно за чемпионство бороться
+7
-2
+5
Ответ Трент Резнор
Плюсую за правильное употребление данного выражения
Спасибо, мил человек, челом бью
+4
0
+4
Ливерпуль играет не самые лучшие свои матчи, но с харрактером! и он абсолютно не при делах что его нет у его недовольных соперников.. играйте, боритесь, смотрите за своей игрой в первую очередь...
+1
0
+1
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Реал 3 года подряд унижает лузерпуль, ты о чем?
У вас от оскорблений и невежеств интеллект повышается?
0
0
0
Ответ Quinlan Scott
Ливерпуль лучший клуб мира+некоторых игроков основы небыло Главное победили
Реал 3 года подряд унижает лузерпуль, ты о чем?
+2
-2
0
Ответ Quinlan Scott
Ливерпуль лучший клуб мира+некоторых игроков основы небыло Главное победили
Ну ты не горячись так, еще полгода играть
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
76 минут 0 ударов в створ. Что же так перевернуло игру?)
Ваши молитвы.
0
0
0
Ответ #SharkTeam
после пенки ливер был ниачем еще 20 минут, мимо
Ливер был ничем ровно до удаления. судейка так спешил понравится ,что нарисовал 10 минут доп времени.
забей Ливер чуть раньше,добавили ли пять максимумом
0
0
0
Ответ #SharkTeam
после пенки ливер был ниачем еще 20 минут, мимо
судьишка по инерции еще 20 минут свистел в пользу КП, так что те совсем страх потеряли и начали внаглую атаки срывать
0
0
0
Ответ #SharkTeam
76 минут 0 ударов в створ. Что же так перевернуло игру?)
левый пенальти
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Говорят какой-то характер 😆
тот же характер что и в играх в меньшенстве где Ливерпуль вырывал победу.
+2
-2
0
Ответ CHELSEA_2008
Говорят какой-то характер 😆
Стоит запомнить на будущее бгг
+3
-3
0
Хороший день. Клопп вывел на первое. Другой почитаемый мною тренер - Бердыев ранее вывел Динамо тоже на первое. Мир становится справедливым
0
0
0
Барса в Ла Лиге так играет почти каждый матч.
Их мордой об газон возят, а потом отскакивают на последних минутах.

Для АПЛ может и редкость, для БЧК обычные будни.
+2
-2
0
Ходжсон неоднократно обыгрывал Сити поэтому глоры Сити и злы
+1
-1
0
Ливерпуль лучший клуб мира+некоторых игроков основы небыло
Главное победили
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий