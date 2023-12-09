Клопп о 2:1 с «Пэлас»: «Ливерпулю» повезло, первые 76 минут мы играли плохо. Но если побеждаешь только тогда, когда играешь здорово, то у тебя нет шансов стать действительно успешным»

Юрген Клопп признал, что против «Кристал Пэлас» к «Ливерпулю» повернулась удача.

«Я сейчас по-настоящему счастливый тренер, и я знаю, что нам повезло. Но если ты побеждаешь только тогда, когда играешь здорово, то у тебя нет шансов стать действительно успешным. Вот как все устроено.

Сегодня мы провели не лучший матч. На протяжении 76 минут мы играли плохо. Соперник получил красную карточку, мы сразу после этого забили – все это нам помогло. Вот почему я говорю, что нам повезло в том числе.

Но с 76-й по 106-ю минуту мы играли по-настоящему хорошо. Против 10 человек бывает и сложнее, как вы знаете. Мы развернули ход матча, а замены сыграли очень важную роль. Вообще говоря, это история нашего сезона: выходящие на замену оказывают влияние на игру.

Если бы не попал по мячу как следует, матч закончился бы вничью. Если бы после удара не было рикошета, мы бы проиграли. За последние 15-20 минут мы заслужили победу, но до этого мы ничего не заслуживали», – сказал главный тренер « ».

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