Клопп о 2:1 с «Пэлас»: «Ливерпулю» повезло, первые 76 минут мы играли плохо. Но если побеждаешь только тогда, когда играешь здорово, то у тебя нет шансов стать действительно успешным»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Мохамед Салах Харви Эллиотт Футбол

Юрген Клопп признал, что против «Кристал Пэлас» к «Ливерпулю» повернулась удача.

«Я сейчас по-настоящему счастливый тренер, и я знаю, что нам повезло. Но если ты побеждаешь только тогда, когда играешь здорово, то у тебя нет шансов стать действительно успешным. Вот как все устроено.

Сегодня мы провели не лучший матч. На протяжении 76 минут мы играли плохо. Соперник получил красную карточку, мы сразу после этого забили – все это нам помогло. Вот почему я говорю, что нам повезло в том числе.

Но с 76-й по 106-ю минуту мы играли по-настоящему хорошо. Против 10 человек бывает и сложнее, как вы знаете. Мы развернули ход матча, а замены сыграли очень важную роль. Вообще говоря, это история нашего сезона: выходящие на замену оказывают влияние на игру.

Если бы Эллиотт не попал по мячу как следует, матч закончился бы вничью. Если бы после удара Салаха не было рикошета, мы бы проиграли. За последние 15-20 минут мы заслужили победу, но до этого мы ничего не заслуживали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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21 комментарий
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следующая игра с МЮ. 10Хаг от лучшего тренера месяца, до возможного увольнения после игры с ЛФК))
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Ливерпулю в зимнее ТО необходима защита на одном Куансе долеко не уедешь
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Ответ Санжар Уразбаев
Пора просыпаться скоро дерби
Санжар все будет хорошо))
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Пора просыпаться скоро дерби
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Первые 76 минут 😁😁
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Какой же Клопп везучий и везущий!
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Золотые слова. Ливерпуль проводит не лучший отрезок, но набирает очки
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Не, если б Салах не забил, был бы пенальти. Там Данн под Джонса откровенно влетел, Мэдли уже воздух набрал свистеть. Причем у Данна уже была желтая, а прыжок в ноги был желтейший. Так что с бооольшой вероятностью Пэлас получил бы те же 1-1, только вдевятером на 15 минут
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Везёт сильнейшим
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Уж слишком часто им везет, должна когда-то прерваться серия
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вот и я говорю что сити взял требл из за одного подлого промаха от соперника в метре
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Ответ Aleksandr YNWA
Ливерпулю в зимнее ТО необходима защита на одном Куансе долеко не уедешь
ну там конате ввд и Джо Блэк Гомес, это только центральные
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Ответ Aleksandr YNWA
Ливерпулю в зимнее ТО необходима защита на одном Куансе долеко не уедешь
Я про это с начала сезона пишу: ВВД, 2 травмата, жогомес и юниор - что может пойти не так?
Мне очень нравится Куонса, но ошибки вроде сегодняшней в его возрасте неизбежны. Не выигрываются чемпионаты с 20летними ЦЗ, а на здоровье Конате надежды нет
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Ответ Sans Skeleton
Позор,конечно. победа имени судьи. к Ливерпулю вопросов нет,но удаление левое.
в смысле левое?
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Ответ Sans Skeleton
Позор,конечно. победа имени судьи. к Ливерпулю вопросов нет,но удаление левое.
Удалили нападающего на 75 минуте, когда вели в счете 1-0, вопрос что же им так помешало удержать победу???
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Ответ Evgen_Hazard
Первые 76 минут 😁😁
Что то от Тен Хака))
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