Пиоли о 2:3 с «Аталантой»: «Милан» должен был набирать хоть одно очко. Ожидания высоки, и результаты им не соответствуют»

Стефано Пиоли недоволен поражением от «Аталанты» (2:3) в Серии А.

«При 11 на 11 мне казалось, что инерция – в нашу пользу, потому что мы дважды сравнивали счет. Потеря одного игрока создает проблемы, но мы должны были защищаться надежнее, принимать более выверенные решения. Мы легко теряли мяч, не пытались его сразу отобрать – за такие ошибки приходится расплачиваться.

Когда вы пропускаете три гола, это значит, что команда не очень хорошо оборонялась. К некоторым ситуациям мы были готовы, но не могли остановить забегания и даже помешать при аутах.

Мы играли интенсивно, энергично, на определенном качественном уровне. В этом матче мы должны были взять хотя бы одно очко. У нас были потери, но мы – особенно в первом тайме – играли лучше «Аталанты», однако не использовали свои моменты. После перерыва мы действовали наивно, и за ошибки на таком уровне приходится расплачиваться. Мы совершенно точно должны это исправить.

Если бы игра закончилась со счетом 2:2, я мог бы выделить много плюсов в этой игре, но мы хотели добиться стабильности в наших результатах. Нам нужно хорошо все обдумать, мы были в игре, однако соперник лучше действовал в штрафных площадях. Это не тот результат, на который мы рассчитывали.

Если мы не сможем выдать серию побед, то придется оглядываться. Я всегда говорил, что наша цель – топ-4, однако мы бы хотели добиться чего-то большего.

Я тренер «Милана», ожидания очень высокие, и сейчас наши результаты им не соответствуют. Я могу лишь сосредоточиться на своей работе и стараться направлять своих футболистов», – сказал в эфире DAZN главный тренер « ».

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