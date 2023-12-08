Клопп о замене Матипу: «Это не страна чудес, другие клубы не кладут защитников мирового уровня под елку со словами: «Берите и пользуйтесь столько, сколько нужно»

Юрген Клопп считает, что публика неправильно понимает работу клуба на рынке.

«За восемь лет здесь я так и не смог этого понять: вы всегда говорите о трансферах так, будто это самое простое дело на свете. Просто взять игрока, найти деньги на него – как будто у нас их неограниченное количество. Я правда не понимаю такого.

Почему нам вообще надо запускать этот процесс? Мы всего несколько дней знаем, что вылетел надолго – это плохо. Но у нас есть еще четыре центральных защитника, и это совершенно нормальная ситуация.

Все было идеально. Идеально ли все сейчас? Я бы сказал, что да, пока у нас есть эта четверка. Если нет – станет сложнее, учитывая количество матчей.

Это не страна чудес, в которой можно подписать центрального защитника мирового уровня на период восстановления другого игрока. Другие клубы не кладут их под елку со словами: «Берите и пользуйтесь столько, сколько нужно».

Я особо не думал о том, чтобы подписать защитника в январе. И не думаю, что это нужно, честно говоря», – сказал главный тренер « ».

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