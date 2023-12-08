Клопп о замене Матипу: «Это не страна чудес, другие клубы не кладут защитников мирового уровня под елку со словами: «Берите и пользуйтесь столько, сколько нужно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Жоэль Матип Футбол

Юрген Клопп считает, что публика неправильно понимает работу клуба на рынке.

«За восемь лет здесь я так и не смог этого понять: вы всегда говорите о трансферах так, будто это самое простое дело на свете. Просто взять игрока, найти деньги на него – как будто у нас их неограниченное количество. Я правда не понимаю такого.

Почему нам вообще надо запускать этот процесс? Мы всего несколько дней знаем, что Матип вылетел надолго – это плохо. Но у нас есть еще четыре центральных защитника, и это совершенно нормальная ситуация.

Все было идеально. Идеально ли все сейчас? Я бы сказал, что да, пока у нас есть эта четверка. Если нет – станет сложнее, учитывая количество матчей.

Это не страна чудес, в которой можно подписать центрального защитника мирового уровня на период восстановления другого игрока. Другие клубы не кладут их под елку со словами: «Берите и пользуйтесь столько, сколько нужно».

Я особо не думал о том, чтобы подписать защитника в январе. И не думаю, что это нужно, честно говоря», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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10 комментариев
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Ливерпуль не Манчестер Сити, же.
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Какой же Клопп новогодний
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Ответ Incendier Deafening
Комментарий скрыт
Ну да,ведь все хорошие защитники мечтают оказаться на лавке Ливерпуля!
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Вот договорились бы Клопп и Гвардиола об обмене Аке на Гакпо на полгода. Сити не хватает игрока ротации в атаку, Ливерпулю защитника.
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вот, поэтому миру нужны такие как Боули и Бартомеу, которые не знаю откуда берут деньги, но находят) а потом покупают всякий шлак у топ клубов и тем самым помогают им заработать на более качественных игроков)
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Травма Матипа - крайне печально, но это хороший шанс для Куансы получать еще больше игровой практики
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Гомес это ахтунг, Конате больше лечится чем играет, Куанса это как Байчетич прошлогодний. Временами выстрелит. Сам ван Дейк вот уже 2 сезона сам не свой. Вообще чудо что с такой защитой на втором месте.
Понимаю зимой чтобы кого то купить надо будет переплачивать, но если цель все таки попробовать побороться за АПЛ, то лучше найти ЦЗ
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