Араухо о том, обводил ли его Ямаль: «Нет, потому что я отвешу ему пинка»
Рональд Араухо пригрозил Ламину Ямалю на случай попытки его обыграть.
– Обыгрывал ли вас Ямаль один на один?
– Нет, потому что я отвешу ему пинка, если он меня обведет, – пошутил защитник в эфире Movistar+.
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Барса выигрывала много топов с разницей в 4-5 мячей, таких как Реал на пике или ПСЖ или Арсенал. И тот же Реал проигрывал ЦСКА и шерифу) так что не комплексуй, брат…