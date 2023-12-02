Араухо о том, обводил ли его Ямаль: «Нет, потому что я отвешу ему пинка»

Теги Барселона Ла Лига Рональд Араухо Ламин Ямаль Футбол

Рональд Араухо пригрозил Ламину Ямалю на случай попытки его обыграть.

– Обыгрывал ли вас Ямаль один на один?

– Нет, потому что я отвешу ему пинка, если он меня обведет, – пошутил защитник в эфире Movistar+.

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18 комментариев
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Днк Барсы наглядно.
У тебя комплексы по поводу твоего клуба по ходу. У меня нет комплексов даже по поводу 8:2. Большие спады - это часть истории любого клуба…
Барса выигрывала много топов с разницей в 4-5 мячей, таких как Реал на пике или ПСЖ или Арсенал. И тот же Реал проигрывал ЦСКА и шерифу) так что не комплексуй, брат…
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+24
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Бедный Ямаль... то Левандовски, то Араухо)
+18
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+18
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Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
наверное ты хотел остроумно пошутить,но это не твое
+7
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+7
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Ответ фк кабинет
Пинка вам отвесили Райо Вальекано.
Держи в курсе
+7
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+5
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я смотрел матч Кипр Испания,он и киприотов не обводил
+6
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+3
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Днк Барсы наглядно.
ДНК фанатов кабинета во всей красе ))))
+5
-2
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Пинка вам отвесили Райо Вальекано.
+13
-12
+1
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Ответ Zakal
наверное ты хотел остроумно пошутить,но это не твое
Не будь так строг. Это была неплохая попытка для его возраста)
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Ооо дедовщина
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0
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