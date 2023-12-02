Араухо о том, обводил ли его Ямаль: «Нет, потому что я отвешу ему пинка»

Рональд Араухо пригрозил Ламину Ямалю на случай попытки его обыграть.

– Обыгрывал ли вас один на один?

– Нет, потому что я отвешу ему пинка, если он меня обведет, – пошутил защитник в эфире Movistar+.

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