«Енисей» может продать зимой 6 игроков. У клуба вряд ли будут серьезные задачи в сезоне-2024/25
«Енисей» может продать зимой шесть игроков, чьи контракты заканчиваются летом.
Как сообщает «ФНЛ с Ильевым», речь идет о защитнике Хермане Феррейре, хавбеках Александре Ломакине, Никите Глушкове, Олеге Ланине, Егоре Иванове и форварде Андрее Окладникове.
По данным источника, эти футболисты уже находятся в сфере интересов многих клубов Мелбет Первой лиги, в частности, «Химок».
После смены власти в регионе в красноярском клубе сменилось и руководство. По словам одного из игроков, «ребята хотят решать задачи», тем более многим под 30 или уже 30, а предпосылок к этому не видно.
После 20 туров «Енисей» занимает в таблице 10-е место.
При этом в прошлом сезоне сибиряки участвовали в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ. В 2022 году команда финишировала в Первой лиге на 5-м месте и выходила в полуфинал Фонбет Кубка России.
Ранее стало известно, что «Енисей» сделал предложение главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову. Задача для него – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028-м.
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