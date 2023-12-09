«Енисей» может продать зимой 6 игроков. У клуба вряд ли будут серьезные задачи в сезоне-2024/25

«Енисей» может продать зимой шесть игроков, чьи контракты заканчиваются летом.

Как сообщает « с Ильевым», речь идет о защитнике , хавбеках , , , и форварде Андрее Окладникове.

По данным источника, эти футболисты уже находятся в сфере интересов многих клубов Мелбет Первой лиги, в частности, «Химок».

После смены власти в регионе в красноярском клубе сменилось и руководство. По словам одного из игроков, «ребята хотят решать задачи», тем более многим под 30 или уже 30, а предпосылок к этому не видно.

После 20 туров «Енисей» занимает в таблице 10-е место.

При этом в прошлом сезоне сибиряки участвовали в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ. В 2022 году команда финишировала в Первой лиге на 5-м месте и выходила в полуфинал Фонбет Кубка России.

Ранее стало известно, что « » сделал предложение главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову. Задача для него – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028-м.

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