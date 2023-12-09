«Енисей» может продать зимой 6 игроков. У клуба вряд ли будут серьезные задачи в сезоне-2024/25

Теги возможные трансферы Первая лига Енисей Егор Иванов Александр Ломакин Олег Ланин Херман Феррейра Никита Глушков 1994 Андрей Окладников Футбол

«Енисей» может продать зимой шесть игроков, чьи контракты заканчиваются летом.

Как сообщает «ФНЛ с Ильевым», речь идет о защитнике Хермане Феррейре, хавбеках Александре Ломакине, Никите Глушкове, Олеге Ланине, Егоре Иванове и форварде Андрее Окладникове.

По данным источника, эти футболисты уже находятся в сфере интересов многих клубов Мелбет Первой лиги, в частности, «Химок».

После смены власти в регионе в красноярском клубе сменилось и руководство. По словам одного из игроков, «ребята хотят решать задачи», тем более многим под 30 или уже 30, а предпосылок к этому не видно.

После 20 туров «Енисей» занимает в таблице 10-е место.

При этом в прошлом сезоне сибиряки участвовали в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ. В 2022 году команда финишировала в Первой лиге на 5-м месте и выходила в полуфинал Фонбет Кубка России.

Ранее стало известно, что «Енисей» сделал предложение главному тренеру 2Drots Дмитрию Кузнецову. Задача для него – заложить фундамент для вывода команды в РПЛ под 400-летний юбилей города в 2028-м.

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1 комментарий
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Если нет задач, то наверное надо расформировать?
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