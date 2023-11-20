«Бенфика» не будет вести переговоры по Жоау Невешу в январе, несмотря на интерес «МЮ». Отступные 19-летнего хавбека – 120 млн евро
«Бенфика» не планирует отпускать Жоау Невеша в зимнее трансферное окно.
Напомним, ранее сообщалось, что 19-летним полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед». Скауты клуба АПЛ присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за игроком.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» не планирует вести переговоров по Невешу в январе, несмотря на интерес «МЮ». Отмечается, что в контракте игрока прописаны такие же отступные, как у Энцо Фернандеса, перешедшего в «Челси» прошлой зимой – 120 млн евро.
В текущем сезоне Невеш забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика доступна здесь.
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