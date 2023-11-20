«Бенфика» не будет вести переговоры по Жоау Невешу в январе, несмотря на интерес «МЮ». Отступные 19-летнего хавбека – 120 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Жоау Невеш Фабрицио Романо Футбол

«Бенфика» не планирует отпускать Жоау Невеша в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что 19-летним полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед». Скауты клуба АПЛ присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за игроком.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Бенфика» не планирует вести переговоров по Невешу в январе, несмотря на интерес «МЮ». Отмечается, что в контракте игрока прописаны такие же отступные, как у Энцо Фернандеса, перешедшего в «Челси» прошлой зимой – 120 млн евро.

В текущем сезоне Невеш забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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benjamin92
Боэли : «Будете»
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Любезный Коссутий
надеюсь, МЮ не подпишется на это, и Рэдклиф с со-товарищами, будут более грамотно подходить к трансферам.
пусть Боели его покупает, уверен, что он еще за 130 уговорит Бенфику
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Nikhad
Сомневаюсь, что в ближайшее время в Бенфике за 120кк кого то возьмут. Энцо был исключением из за топового ЧМ
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red hikkikomori
Уверен, даже если бы Бенфика готова была продать, Манчестер Юнайтед все равно не стали бы покупать. Просто скауты выслужиться пытаются, имитируют бурную деятельность перед приходом Рэтклиффа, так как уже пишут что его не впечатлили стратегии некоторых департаментов клуба, вот только это наоборот показывает что они бездари, которые не могут придумать ничего лучше чем смотреть на игроков одного из самых попсовых направлений - Португалии, за ними все следят, а ты попробуй найти талант за который не надо будет выкладывать сумму как за топа и там, где не все смотрят
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Jack Daniels
Про Энцо такие же разговоры ходили
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a2wai
Энцо приехал прошлой зимой в Челси, с тех времен о нем как о футболисте что-то стали мало говорить.

Это лишний раз говорит о том, что игроки Бенфики зачастую бывают жутко переоценены.
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