«Бенфика» не будет вести переговоры по Жоау Невешу в январе, несмотря на интерес «МЮ». Отступные 19-летнего хавбека – 120 млн евро

«Бенфика» не планирует отпускать Жоау Невеша в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что 19-летним полузащитником интересуется « ». Скауты клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за игроком.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » не планирует вести переговоров по Невешу в январе, несмотря на интерес «МЮ». Отмечается, что в контракте игрока прописаны такие же отступные, как у , перешедшего в « » прошлой зимой – 120 млн евро.

В текущем сезоне Невеш забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика доступна здесь.

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