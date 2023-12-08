«Локо» показал результаты замера температуры перед «Уралом. За 3 часа до игры – минус 13 градусов
В «Локомотиве» показали результаты замера температуры перед игрой с «Уралом».
«За 3 часа до игры температура воздуха на стадионе -13», – сообщили в пресс-службе «Локо».
Температура на стадионе зимой измеряется за три, два и один час до игры. Если температура воздуха ниже минус 15 градусов, то для проведения игры потребуется согласие обеих играющих команд.
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За 5 минут перед матчем судья скажет, что надо играть, потом Галактионова снова дисквалифицируют.
Потом Гончаренко скажет про дебилов что-то, а по регламенту, оказывается, можно играть хоть до -40, никто не отвечает за подобное. Потом будет ссылка на МВД, ФСБ, ДДТ и ХЗ, что в другие даты перенести нельзя.
А судья на поле ничего не может сделать, ибо регламент его на одном месте вертит, и он его.