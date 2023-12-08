«Локо» показал результаты замера температуры перед «Уралом. За 3 часа до игры – минус 13 градусов

Теги Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия Урал стадионы Футбол

В «Локомотиве» показали результаты замера температуры перед игрой с «Уралом».

«За 3 часа до игры температура воздуха на стадионе -13», – сообщили в пресс-службе «Локо».

Температура на стадионе зимой измеряется за три, два и один час до игры. Если температура воздуха ниже минус 15 градусов, то для проведения игры потребуется согласие обеих играющих команд.

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12 комментариев
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Все нормально.
За 5 минут перед матчем судья скажет, что надо играть, потом Галактионова снова дисквалифицируют.
Потом Гончаренко скажет про дебилов что-то, а по регламенту, оказывается, можно играть хоть до -40, никто не отвечает за подобное. Потом будет ссылка на МВД, ФСБ, ДДТ и ХЗ, что в другие даты перенести нельзя.
А судья на поле ничего не может сделать, ибо регламент его на одном месте вертит, и он его.
+26
-2
+24
Дайте им пр 100 г незамерзайки и вперёд!
+14
-3
+11
За час покажет -14 и через час выйдут на -20))
+5
-2
+3
Ответ Spaten
За час покажет -14 и через час выйдут на -20))
К началу точно к 40° дойдут...
+2
0
+2
Зимний вариант летнего водопоя в середине каждого тайма. Вариантов масса.
+2
-1
+1
Вспомнился Томь - Спартак в минус 14
+1
0
+1
Три, два, раз - это не про замеры, а про тех, кто придумал играть в такую погоду в футбол и составлял календарь.
+1
-1
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дзюба зато доволен.
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Клубы перед сезоном вроде голосуют за календарь, да, Локо?
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-12 у нас на районе на Борисовских прудах. Так что пускай играют, я посмотрю по ящику матч.
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Ответ Знатный стахановец
Зимний вариант летнего водопоя в середине каждого тайма. Вариантов масса.
водкопоя
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