«Локо» показал результаты замера температуры перед «Уралом. За 3 часа до игры – минус 13 градусов

В «Локомотиве» показали результаты замера температуры перед игрой с «Уралом».

«За 3 часа до игры температура воздуха на стадионе -13», – сообщили в пресс-службе «Локо».

Температура на стадионе зимой измеряется за три, два и один час до игры. Если температура воздуха ниже минус 15 градусов, то для проведения игры потребуется согласие обеих играющих команд.

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