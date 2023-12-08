В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями»: «Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет»

В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов».

«Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет. Ожидаем примерно 10 тысяч человек», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени.

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