В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями»: «Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Футбол

В «Спартаке» ожидают 10 тысяч зрителей на матче с «Крыльями Советов».

«Прогноз погоды суровый, но поддержка у команды будет. Ожидаем примерно 10 тысяч человек», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени.

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12 комментариев
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Ответ Олег Сагайдачный
10 000. И это НАРОДНАЯ? Какая доля процента от населения города-героя, столицы Москва?
10000 в такой мороз - это до хрена просто.
+13
-4
+9
Ответ Олег Сагайдачный
10 000. И это НАРОДНАЯ? Какая доля процента от населения города-героя, столицы Москва?
Прогноз посмотри.
+5
-3
+2
На деле людей меньше будет
10к - это наверняка с учетом владельцев абонементов. Часть из них дома останется в такую погоду
+2
-1
+1
Накрутка по-спартаковски.
+1
0
+1
Завтра Крылья покажут что 4-0 это не случайность,а закономерность..
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Хотел. Но жопа.
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