Хаманн раскритиковал Нагельсманна за посещение матча «Штутгарт» – «Боруссия» с девушкой: «Сборная по горло в воде, а тренер отправляется в семейную поездку. Невежество»

Теги Дитмар Хаманн бундеслига Германия Кубок Германии Сборная Германии по футболу Лотар Маттеус светская хроника Юлиан Нагельсманн Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал Юлиана Нагельсманна.

В среду тренер сборной Германии вместе со своей девушкой Леной Вурценбергер присутствовал на матче Кубка Германии между «Штутгартом» и дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Увидев это, я подумал про себя: «Это не может быть правдой». Сборная по горло в воде, а тренер отправляется в семейную поездку в Штутгарт с девизом: «Все будет хорошо». Для меня это непрофессионально и непостижимо. Трудно превзойти подобное по невежеству», – сказал экс-игрок сборной Германии.

Лотар Маттеус выступил в защиту Нагельсманна: «Это зависит от человека. Юлиан смотрит игру со своей девушкой – я не вижу в этом ничего критичного».

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25 комментариев
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А какая разница с кем он был? Нагельсманн - профи. Если он смотрел на вероятных кандидатов, то вряд ли ему мешала девушка.
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А если бы он был с парнем, было бы ок?)
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Хаманн и все его разговоры: Все плохо, все не так, снова не так, это не так, так не так.
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Какой-то закомплексованный челик
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Сборная по горло в воде, а он до сих пор натурал.
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Дожили, мужика критикуют за то, что приехал матч лидирующих команд вживую посмотреть и оценить потенциальных игроков:) Что-то у бывших игроков Ливерпуля кукуха рано потекла:))
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Если б посещал матчи с парнем/мужем, то заслужил бы похвалу и почести.
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ну ведь всё зависит от девушки, кто то может молчать 90 минут и не мешать вдумчиво смотреть футбол, кто то нет
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Ответ Антон Панарин
А если бы он был с парнем, было бы ок?)
Тоже не ок, надо было придти с чернокожим траснсом
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Нагель должен был взять всю сборную Германии и сводить их в кино?
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и что??)))) 3
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Какой бред. Тренер приехал смотреть игроков, взял девушку за компанию (чтоб она не ныла, что «мы никуда не ходим»). Сидит, смотрит футбик. Все довольны.
В чем проблема?
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Ответ utsh44psmr
Тоже не ок, надо было придти с чернокожим траснсом
одновременно, инвалидом
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Ответ Krauvec Cool
Нагель должен был взять всю сборную Германии и сводить их в кино?
в канализацию как в Тед.
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Во что одет-то был, а? Почему не полная информация? В галстуке хоть? Если без - немедленно уволить!
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У меня одно время была знакомая, которая футбик просто обожала! В Тюмени, кроме как на МФК вроде никуда и не сходить, но таскала меня и на ФК Тюмень, хотя тогда вторая лига была )) в футболе разбиралась четко, ну и под пивко с ней прикольно было смотреть, особенно, если ее клуб выигрывал! ))
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При чем тут невежество?
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Ну, там точно он ей сам билеты покупал

Это в России карпин свою Дашу за счёт РФС возит
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Ответ Demyan Grachev
одновременно, инвалидом
Не перегибай палку
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Ответ Антон Панарин
А если бы он был с парнем, было бы ок?)
тогда бы этот товарищ проглотил бы язык в страхе оказаться под гнётом гомосексуалов
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