Хаманн раскритиковал Нагельсманна за посещение матча «Штутгарт» – «Боруссия» с девушкой: «Сборная по горло в воде, а тренер отправляется в семейную поездку. Невежество»

Дитмар Хаманн раскритиковал Юлиана Нагельсманна.

В среду тренер сборной Германии вместе со своей девушкой Леной Вурценбергер присутствовал на матче Кубка Германии между «Штутгартом» и дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Увидев это, я подумал про себя: «Это не может быть правдой». Сборная по горло в воде, а тренер отправляется в семейную поездку в Штутгарт с девизом: «Все будет хорошо». Для меня это непрофессионально и непостижимо. Трудно превзойти подобное по невежеству», – сказал экс-игрок сборной Германии.

Лотар Маттеус выступил в защиту Нагельсманна: «Это зависит от человека. Юлиан смотрит игру со своей девушкой – я не вижу в этом ничего критичного».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!