Головин 3-й раз подряд стал игроком месяца в «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция болельщики Александр Головин Футбол

Александр Головин третий раз подряд назван игроком месяца в «Монако».

27-летний хавбек сборной России получил большинство голосов в соцсетях клуба из княжества.

Ранее Головина признавали лучшим футболистом по итогам сентября и октября. Лишь Такуми Минамино сумел опередить Александра в этом сезоне – он был лучшим в августе.

В ноябре Головин провел 3 матча за «Монако» и набрал 2 (1+1) очка – в игре с «Брестом» (2:0).

Подробная статистика игрока доступна здесь.

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33 комментария
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Ответ Отец Абду
Лучший российский игрок за пределами страны!
И в пределах страны тоже
+80
-1
+79
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Настоящее «солнце Монако»😎
+65
-2
+63
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Лучший российский игрок за пределами страны!
+39
-3
+36
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Головин 3-й раз подряд стал игроком месяца в «Монако» Головина
+27
0
+27
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Мало, Головин!
+22
-2
+20
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Ответ Anton Kuznetsov
пора в Интер/Ювентус
Оставьте его в покое, он на своём месте, станет легендой Монако, чем сидеть на банке в Серии А.
+11
-1
+10
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Князь Монако
+8
0
+8
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Ответ utsh44psmr
Головин 3-й раз подряд стал игроком месяца в «Монако» Головина
совпадение?...
+7
0
+7
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Кто такой у нас один
Это Саша Головин
+5
0
+5
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Ответ Отец Абду
Лучший российский игрок за пределами страны!
А кто лучше в пределах? Иван Сергеев?
+6
-1
+5
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Ответ justbored
песня вроде о том, что в солнце Монако нет особой надобности же
Когда Головина рядом нет!
+4
-1
+3
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Саня - красавчик!
+2
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Царь
+2
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Ай да Голова !
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Ответ Отец Абду
Лучший российский игрок за пределами страны!
спасибо, капитан Очевидность
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Кто бы сомневался
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Настоящее «солнце Монако»😎
песня вроде о том, что в солнце Монако нет особой надобности же
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Красавец Саша!
Король Монако!
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🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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Ответ grek087
А кто лучше в пределах? Иван Сергеев?
Кирилл Набабкин же
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Ответ grek087
А кто лучше в пределах? Иван Сергеев?
Клаудиньо ёпт ))
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Ответ grek087
А кто лучше в пределах? Иван Сергеев?
Александр Соболеы
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Саня красава, держит уровень!
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