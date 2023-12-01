Головин 3-й раз подряд стал игроком месяца в «Монако»
Александр Головин третий раз подряд назван игроком месяца в «Монако».
27-летний хавбек сборной России получил большинство голосов в соцсетях клуба из княжества.
Ранее Головина признавали лучшим футболистом по итогам сентября и октября. Лишь Такуми Минамино сумел опередить Александра в этом сезоне – он был лучшим в августе.
В ноябре Головин провел 3 матча за «Монако» и набрал 2 (1+1) очка – в игре с «Брестом» (2:0).
Подробная статистика игрока доступна здесь.
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