Тренер ялтинского «Рубина» о логистике: «После ситуации с Крымским мостом мы больше времени тратили на паромной переправе, но быстро освоили альтернативный путь через новые территории»

Теги Вторая лига Б Политика Спорт-Экспресс Рубин Ялта Футбол

Главный тренер ялтинского «Рубина» рассказал о ситуации с транспортной логистикой.

— Чувствуете ли вы опасность в связи с геолокацией клуба?

— Опасности никакой не чувствуем. Ее и не чувствовали все наши гости — команды-соперники, приезжавшие в течение сезона в Ялту играть с нами.

После ситуации с Крымским мостом мы просто больше времени тратили на паромной переправе, но достаточно быстро освоили альтернативный путь через новые территории и стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь, – сказал Алексей Грачев.

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19 комментариев
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Ответ riverman1980
Ездил летом через мост туда и обратно совершенно спокойно. Бандеровцам нас не запугать )
Почувствовал скрепность моста?)
+6
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+5
Ответ trav
Комментарий скрыт
😂
+8
-4
+4
Ну осваивать они и правда хорошо умеют.
+1
0
+1
А когда с командами хотя бы ФНЛ начнут играть??!
+1
-1
0
Это не совсем новые территории для России, новыми они были лет 250 назад.
+9
-9
0
Ответ Ева Витебская
Еще обязательно нужно возвращать на родину Херсон, Николаев и Одессу.
А Витебск?
0
0
0
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