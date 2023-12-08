Тренер ялтинского «Рубина» о логистике: «После ситуации с Крымским мостом мы больше времени тратили на паромной переправе, но быстро освоили альтернативный путь через новые территории»

Главный тренер ялтинского «Рубина» рассказал о ситуации с транспортной логистикой.

— Чувствуете ли вы опасность в связи с геолокацией клуба?

— Опасности никакой не чувствуем. Ее и не чувствовали все наши гости — команды-соперники, приезжавшие в течение сезона в играть с нами.

После ситуации с Крымским мостом мы просто больше времени тратили на паромной переправе, но достаточно быстро освоили альтернативный путь через новые территории и стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь, – сказал Алексей Грачев.

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