Тренер ялтинского «Рубина»: «Есть желание и в элитную группу Второй лиги выйти, и в Первую подняться»

Теги Первая лига Вторая лига Б Рубин Ялта Вторая лига А Футбол

Главный тренер ялтинского «Рубина» рассказал о желании клуба выйти в Первую лигу.

— Какой для вас главный итог дебютного для команды сезона во Второй лиге?

— Главный итог — серебряные медали в нашем первом сезоне во Второй лиге после долгожданной интеграции крымских клубов в российский футбол. Сначала мы вошли в первую шестерку команд нашей Южной зоны, что позволило проверить себя в матчах с лучшими коллективами. Это большое достижение для нас.

— Итоговое второе место — успех или хотелось большего?

— Если учитывать все трудности и сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, то, конечно, успех. Мы считаем его историческим для нашего полуострова. Но внутри команды настроения такие, что, само собой, хотелось чуть большего. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему свое время.

— Стоит ли задача повышения в классе в следующем сезоне?

— Не будем пугать соперников, просто будем стараться и в следующем году бороться за призовые места. Если говорить о желании, то оно у нас, безусловно, есть — и в элитную группу Второй лиги выйти, и в Первую подняться, – сказал Алексей Грачев.

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