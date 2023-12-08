«Вилла» по праву находится в топ-4, хотя у них не было безумных трат на рынке. Победа над «Сити» впечатляет». Саттон о бирмингемцах

Крис Саттон считает заслуженным 3-е место «Астон Виллы» в АПЛ после 15 туров.

« » играет дома абсолютно феноменально. Учитывая тот бардак, что творился до , проделанная им работа говорит о том, что команда по праву находится в топ-4. И в это трудно поверить, ведь у них не было безумных трат на трансферном рынке, да и состав изменился не так уж и сильно.

Их победа над « » полностью заслужена. Она так впечатляет, особенно сама игра», – сказал экс-форвард «Челси».

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