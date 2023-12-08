«Вилла» по праву находится в топ-4, хотя у них не было безумных трат на рынке. Победа над «Сити» впечатляет». Саттон о бирмингемцах

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Крис Саттон Унаи Эмери Футбол

Крис Саттон считает заслуженным 3-е место «Астон Виллы» в АПЛ после 15 туров.

«Астон Вилла» играет дома абсолютно феноменально. Учитывая тот бардак, что творился до Эмери, проделанная им работа говорит о том, что команда по праву находится в топ-4. И в это трудно поверить, ведь у них не было безумных трат на трансферном рынке, да и состав изменился не так уж и сильно.

Их победа над «Ман Сити» полностью заслужена. Она так впечатляет, особенно сама игра», – сказал экс-форвард «Челси».

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3 комментария
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Игра АВ впечатляет, вполне заслуженная и убедительная победа над Сити.
Но и Сити "впечатляет". Пока это бледная тень команды, сделавшей требл.
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Тренеришка...у него нет чемпионства Лиги Приколов!
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Тут каждый второй фанат бей беги лиги с пеной у рта пытается доказать, что в АПЛ любая команда может победить любую команду в любой момент:) (Сити взял 5 АПЛ за 6 лет). Но вдруг всех впечатлила победа Виллы над Сити. Вы должны определиться - либо Сити доминирует (и только потом удивляться ее поражению), либо обратное.
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