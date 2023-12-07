Эмери после 1:0 с «Сити»: «Знаем свое место в таблице, но за нами «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», так что будет очень тяжело»

Унаи Эмери высказался о турнирном положении «Астон Виллы».

После победы над «Манчестер Сити» в 15-м туре бирмингемцы располагаются на 3-м месте в таблице.

«Добрый вечер. Это здорово, но хотя сейчас мы более-менее в топ-4, мы все еще боремся с другими командами. Если мы продолжим прогрессировать и побеждать, конечно, мы должны верить.

Сейчас стоит порадоваться, но нужно сохранять баланс. Необходимо сосредоточиться на матче с «Арсеналом» в субботу. Хочу, чтобы мы были сбалансированной командой с менталитетом победителей.

Знаем, где мы находимся в таблице, но за нами « », « » и « », так что будет очень тяжело. Но мы сосредоточены в каждом матче и стараемся быть конкурентоспособными. Прошлый матч с «Борнмутом» мы едва не проиграли. Необходимо постоянство.

Дома мы, конечно, хороши. Нас поддерживают болельщики – 12-й игрок», – отметил главный тренер « ».

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