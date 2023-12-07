«Барселона» никого не отпустит зимой, если не поступит «головокружительных» предложений. Хави и Деку считают, что составу не хватает глубины
«Барселона» не планирует исходящих трансферов на январь.
По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы не хочет отпускать никого из нынешнего состава. Спортивный директор Деку и главный тренер Хави считают, что составу не хватает глубины.
Исключение «блауграна» может сделать только в том случае, если получит «головокружительное» предложение. В этом контексте упоминаются саудовские клубы. При этом «Барселоне» нужно будет найти замену любому ушедшему футболисту.
Ранее сообщалось, что состав чемпионов Испании может покинуть полузащитник Ферран Торрес.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Вот если по честному