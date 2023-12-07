«Барселона» никого не отпустит зимой, если не поступит «головокружительных» предложений. Хави и Деку считают, что составу не хватает глубины

«Барселона» не планирует исходящих трансферов на январь.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы не хочет отпускать никого из нынешнего состава. Спортивный директор и главный тренер считают, что составу не хватает глубины.

Исключение «блауграна» может сделать только в том случае, если получит «головокружительное» предложение. В этом контексте упоминаются саудовские клубы. При этом «Барселоне» нужно будет найти замену любому ушедшему футболисту.

Ранее сообщалось, что состав чемпионов может покинуть полузащитник Ферран Торрес.

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