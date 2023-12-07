«Барселона» никого не отпустит зимой, если не поступит «головокружительных» предложений. Хави и Деку считают, что составу не хватает глубины

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Футбол

«Барселона» не планирует исходящих трансферов на январь.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы не хочет отпускать никого из нынешнего состава. Спортивный директор Деку и главный тренер Хави считают, что составу не хватает глубины.

Исключение «блауграна» может сделать только в том случае, если получит «головокружительное» предложение. В этом контексте упоминаются саудовские клубы. При этом «Барселоне» нужно будет найти замену любому ушедшему футболисту.

Ранее сообщалось, что состав чемпионов Испании может покинуть полузащитник Ферран Торрес.

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10 комментариев
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Состав хороший. Основа по крайней мере одна из лучших. Не хватает опытного тренера
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Ждут чтобы за Роберто миллиард отступных заплатили
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А по кому из игроков может поступить головокружительное предложение?
Вот если по честному
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-2
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Хорошо опорника и вингера бы на любой из флангов. Феликс с самого начала не вингер, Ферран это Торрес, Рафинья крайне не стабилен, Ямал слишком молод.
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Ответ kaka10
Состав хороший. Основа по крайней мере одна из лучших. Не хватает опытного тренера
Точнее не скажешь 👍
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-1
0
Ответ Вальдано
В ЛЧ вашу "глубину" скоро проверят... По самые не балуйся .. 😀
как риал в прошлом сезоне?:)
+4
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