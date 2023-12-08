Ферран сказал Хави, что не планирует уходить зимой и комфортно чувствует себя в «Барселоне»

Ферран Торрес собирается остаться в «Барселоне» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что вингер думает о том, чтобы уйти в другую команду, а у его агентов испортились отношения с главным тренером.

По сведениям Mundo Deportivo, игрок пообщался с и заверил его, что не планирует покидать клуб – по крайней мере зимой. Торресу комфортно в «Барселоне», и приобретение его не тревожит.

В текущем сезоне испанец забил 3 гола за 14 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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