Ферран сказал Хави, что не планирует уходить зимой и комфортно чувствует себя в «Барселоне»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ферран Торрес Витор Роке Футбол

Ферран Торрес собирается остаться в «Барселоне» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что вингер думает о том, чтобы уйти в другую команду, а у его агентов испортились отношения с главным тренером.

По сведениям Mundo Deportivo, игрок пообщался с Хави и заверил его, что не планирует покидать клуб – по крайней мере зимой. Торресу комфортно в «Барселоне», и приобретение Витора Роке его не тревожит.

В текущем сезоне испанец забил 3 гола за 14 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Ответ kaka10
Хави ответил, что планирует дальше мариновать Феррана запасе и комфортно чувствует себя в роли тренера
и в чем Хави не прав ??? Ферран аблосютно нулевой
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Хави ответил, что планирует дальше мариновать Феррана запасе и комфортно чувствует себя в роли тренера
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Ферран еще молодой игрок, надо дать ему шанс, тот же Мората чуть не в 25 раскрылся:)) Просто нужно ему стабильное место в основе, и не тыкать на 5ть позиций:)
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"...у его агентов испортились отношения с главным тренером." Какие отношения? У него ещё 3 года контракта, а уже бомбят
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