«Ювентус» может подписать вингера «Лацио» Андерсона как свободного агента летом

Теги Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Фелипе Андерсон Фабрицио Романо Футбол

Фелипе Андерсон может покинуть «Лацио» как свободный агент.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны пока не договорились о продлении контракта, и этим может воспользоваться «Ювентус».

«Бьянконери» входят в число клубов, следящих за бразильцем. Андерсон может перейти в состав туринцев бесплатно летом 2024 года.

В текущем сезоне вингер провел 14 матчей в Серии А и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Омоложение полным ходом...
+2
0
+2
Да откуда они таких кандидатов только берут? Усиление, блин, под еврокубки.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий