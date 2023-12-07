«Ювентус» может подписать вингера «Лацио» Андерсона как свободного агента летом

Фелипе Андерсон может покинуть «Лацио» как свободный агент.

По сведениям инсайдера , стороны пока не договорились о продлении контракта, и этим может воспользоваться « ».

«Бьянконери» входят в число клубов, следящих за бразильцем. Андерсон может перейти в состав туринцев бесплатно летом 2024 года.

В текущем сезоне вингер провел 14 матчей в Серии А и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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