«Спартак» боролся бы за выживание с такой игрой лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал». Канчельскис о команде Абаскаля

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» с такой игрой раньше мог бы вылететь.

«Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках – и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров – это слезы.

Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз.

Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев
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Ответ Groznyi2024
Вот тут по факту. 10 лет назад Зениту хотя бы навязывали борьбу, сейчас просто доминирование.
А чемпионом был ЦСКА
+10
-2
+8
Да он тут лет 5 назад и боролся
+6
-1
+5
Так и Спартак сейчас не может привезти более качественных исполнителей) а 10 лет назад мог. Алкофантазии про тогда и сейчас
+3
0
+3
10 лет назад мир был совсем другим
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
Вот тут по факту. 10 лет назад Зениту хотя бы навязывали борьбу, сейчас просто доминирование.
зачем тебе Зенит????
+2
-1
+1
10 лет назад боролся бы за выживание- а сейчас борется лишь с помощью Заремы с нападками Канчельскиса,Мостового и ко.
+1
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Полный делирий.....
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