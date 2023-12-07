«Спартак» боролся бы за выживание с такой игрой лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал». Канчельскис о команде Абаскаля

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» с такой игрой раньше мог бы вылететь.

«Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках – и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров – это слезы.

Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз.

Нынешний « », например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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