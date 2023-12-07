«С детьми основателя «Тяп-ляп» играл в команде, уже второклассником многое видел. Затянуло в другую группировку, была как-то грандиозная драка 100 на 100». Экс-защитник «Рубина» Хузин о Казани
Рустем Хузин высказался о разборках в Казани на фоне популярности «Слова пацана».
«В первом классе я занимался фигурным катанием. А моим первым футбольным клубом стал «Приборист», который относился к заводу «Теплоконтроль», где работал мой отец.
В этом районе и зародилась группировка «Тяп-ляп». С детьми ее основателя, Антипова, я играл в футбол в одной команде. Уже второклассником мне много приходилось видеть. А жил я в совершенно другом районе, на улице Халева. Там была своя группировка.
В 14-15 лет я крепко сдружился с местными парнями. С одним из них встречалась моя родная сестра. Как-то закрутилось-завертелось – и меня затянуло в эту группировку. Ежедневные сборы на хоккейной коробке с шести до полдевятого, разборки – я все прошел.
Принадлежности для драки: арматура, дрыны, кирпичи – все это было возле бортов разложено. В случае набега с чужой улицы все это моментально разбиралось, и все бежали защищать свою коробку.
Прямо-таки в экстремальные ситуации я не попадал, но были потасовки. На дискотеках дрались постоянно.
В книге того же Гараева описывается дискотека на Вахитке, Вахитовском районе. Как-то раз, когда мы танцевали, кто-то крикнул: «Чужаки идут!»
Мы все выбежали. Была грандиозная драка на площади Вахитова, где-то 100 на 100. Представляете себе эту кучу-малу? И камни летели, и что угодно. Это было самое масштабное столкновение на моей памяти», – сказал бывший защитник «Рубина».
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