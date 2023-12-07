«С детьми основателя «Тяп-ляп» играл в команде, уже второклассником многое видел. Затянуло в другую группировку, была как-то грандиозная драка 100 на 100». Экс-защитник «Рубина» Хузин о Казани

Теги Рубин премьер-лига Россия Рустем Хузин Чемпионат.com Футбол

Рустем Хузин высказался о разборках в Казани на фоне популярности «Слова пацана».

«В первом классе я занимался фигурным катанием. А моим первым футбольным клубом стал «Приборист», который относился к заводу «Теплоконтроль», где работал мой отец.

В этом районе и зародилась группировка «Тяп-ляп». С детьми ее основателя, Антипова, я играл в футбол в одной команде. Уже второклассником мне много приходилось видеть. А жил я в совершенно другом районе, на улице Халева. Там была своя группировка.

В 14-15 лет я крепко сдружился с местными парнями. С одним из них встречалась моя родная сестра. Как-то закрутилось-завертелось – и меня затянуло в эту группировку. Ежедневные сборы на хоккейной коробке с шести до полдевятого, разборки – я все прошел.

Принадлежности для драки: арматура, дрыны, кирпичи – все это было возле бортов разложено. В случае набега с чужой улицы все это моментально разбиралось, и все бежали защищать свою коробку.

Прямо-таки в экстремальные ситуации я не попадал, но были потасовки. На дискотеках дрались постоянно.

В книге того же Гараева описывается дискотека на Вахитке, Вахитовском районе. Как-то раз, когда мы танцевали, кто-то крикнул: «Чужаки идут!»

Мы все выбежали. Была грандиозная драка на площади Вахитова, где-то 100 на 100. Представляете себе эту кучу-малу? И камни летели, и что угодно. Это было самое масштабное столкновение на моей памяти», – сказал бывший защитник «Рубина».

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34 комментария
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Какое отношение имеет к спорту весь этот говнопиар этого сериала?
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Все бывшие бандюганы свою молодость начали вспоминать
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Ответ Антон Фалафель
Какое отношение имеет к спорту весь этот говнопиар этого сериала?
Как какое? Кликбейт же для спорца) вот такое.
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Чёта уже реально задолбали этой темой здесь. Уже сову на глобус натянуть готовы лишь бы в новости этой дичи напихать.
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0
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Что за сериал?
Друзья
+13
0
+13
Ответ Архитектор Мендисабаль
Что за сериал?
Интерстеллар
+15
-2
+13
Ответ VladislavZ
это именно та «свобода», на которую фапают поклонники горбачевых и ельциных. фапают, потому что знают о ней только с пересказов пересказов.
Двор на двор началось при Горбачеве?🤔
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Ответ VladislavZ
это именно та «свобода», на которую фапают поклонники горбачевых и ельциных. фапают, потому что знают о ней только с пересказов пересказов.
Хузин - 1972 год рождения. Во втором классе занимался в одной секции с сыновьями бандитов. Это как раз "счастливая" брежневская эпоха
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такую страну про...ли
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Популярнейший советский сериал "Рождённая революцией" начинался с грандиозной драки грельских против прельских.
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Зачем на спортивном сайте всякие байки футболистов из 90? Хотя чему удивляться это же спортс ру !
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Что за сериал?
Пара-пара-па-па-па, его папины дочки. Жесть полная.
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Ответ prus_3
Если этот скотский сериальчик вовсю раскручивают на дудевских площадках, то пиши-пропало. Задачи абсолютно ясны. Будут еще и пацаны порезанные и движуха закручена. Вы что, слепые?!
С разморозкой из криокамеры.
Дудя тут нет три года, а владелец депутат госдумы и большая фигура в Объединенном Народном Фронте в поддержку Путина
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Ответ prus_3
Комментарий удален модератором
А до сериала агрессивная гопота никого не убивала что ли?
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Ответ Заборостроитель
Двор на двор началось при Горбачеве?🤔
Тех же тяпляповцев из текста новости даже и расстреляли при вертикальном Брежневе
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Что за сериал?
Не грози Южному Централу.
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Ответ Антон Фалафель
Какое отношение имеет к спорту весь этот говнопиар этого сериала?
Чистый рекламный бизнес - создатели платят спортсу за то, чтобы в главных новостях упоминался сериал
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Ответ Антон Фалафель
Какое отношение имеет к спорту весь этот говнопиар этого сериала?
Там был, бокс, борьба и бои без правил )
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Решили тоже на волне этих новостей прокатиться
Хорошо, что наш обычный новостной сайт не обошел стороной
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https://www.youtube.com/watch?v=WKdj1x-fiBs
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Ответ Алексей Ненахов
Все бывшие бандюганы свою молодость начали вспоминать
Да никакой он не бандюган, скорее всего имел к этому всему весьма посредственное отношение.
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Для тех, кто решил романтизировать те казанские времена, совестую ознакомиться с рядом выпусков Криминальной России про все эти банды (Хади, ТяпЛяп, Жилка и т д). У меня друг родом из Челнов и застал те времена...
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Рустему пришла слава почти под старость лет.
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Ответ Slavnov
Знать надо сериалы,у которых оценка выше, чем,у во всех тяжких...)
У многих российский сериалов, вроде Ментозавров, рейтинг значительно выше, чем должен быть. Вопрос к обществу.
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