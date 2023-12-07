Константин Тюкавин: «Рано или поздно полоса без чемпионств закончится, и «Динамо» поднимет трофей»

Константин Тюкавин ответил на вопрос о чемпионстве «Динамо» в будущем.

– Когда « » станет чемпионом?

– Постоянно об этом спрашивают, но мы не можем обещать. Каждый из нас старается и думает об этом, знаем, как этого ждут наши болельщики, но постараемся в скором времени это исправить.

Рано или поздно эта полоса без побед и чемпионств для «Динамо» закончится, и мы поднимем трофей, – сказал нападающий бело-голубых.

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