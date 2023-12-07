Константин Тюкавин: «Рано или поздно полоса без чемпионств закончится, и «Динамо» поднимет трофей»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин ответил на вопрос о чемпионстве «Динамо» в будущем.

– Когда «Динамо» станет чемпионом?

– Постоянно об этом спрашивают, но мы не можем обещать. Каждый из нас старается и думает об этом, знаем, как этого ждут наши болельщики, но постараемся в скором времени это исправить.

Рано или поздно эта полоса без побед и чемпионств для «Динамо» закончится, и мы поднимем трофей, – сказал нападающий бело-голубых.

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24 комментария
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– Когда «Динамо» станет чемпионом?
– Когда журналисты начнут задавать нормальные вопросы?
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Насколько поздно, все знают. Есть конкретная цифра. И в ваших силах помочь динаме побыстрее её довести до нуля.
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Только жить в эту пору чудесную...
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То есть 2017 год для Константина какая-то шутка?
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Правильный вопрос. Сейчас команда здорово отличается от себя прошлогодней, безызбежной какой-то. Жизнерадостный Личка вздохнул энергию. Битело ваш нравится. И даже Карраскаль похоже вышел из загула, и заметался как надо. Есть реальный шанс.
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Ответ justbored
чойта вы, помирать собрались
Да нехай помирають.
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Пока не меркнет свет, пока горит маяк, не будет этого, Костян...
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Я думаю, это будет очень скоро. Наконец-то есть все для этого: адекватное руководство, хороший тренер, хороший состав
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А че? Может в этом сезоне и поднимут. Если напрягутся по серьезному.
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Ну для этого надо вылететь в первую лигу, чтобы поднять трофей)
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Ответ Питекантроп
Насколько поздно, все знают. Есть конкретная цифра. И в ваших силах помочь динаме побыстрее её довести до нуля.
не надоел спартаковский боян-то. своё б что сочинили
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Ответ Антиглор17
Только вот он может до этого не дожить, мало ли полоса еще лет на 150 затянется…
Больше , чем у Зенита не затянется . Там 55 лет шли к первой бронзовой медали и 59 лет к золотой .
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Пока не меркнет свет, пока горит маяк, не будет этого, Костян...
Бггг. Сказал болельщик клуба, который за восемь лет перепахал всю первую лигу вдоль и поперек и даже умудрился с последнего места первой лиги упасть во вторую. Но колыбель Революции снова спасли , как и в год 50-летия Октября и оставили в высшей лиге . Господи , в своем глазу бревна не замечают . Где вы будете , представь на мгновение , если не будет Газпрома ? Опять пердив. У Динамо хотя бы великолепная академия , не чета вашей каждый год выдает игроков для РПЛ.
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