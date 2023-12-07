Тен Хаг о 2:1 с «Челси»: «Мы это заслужили. Всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Это будет хорошая команда, хороший проект»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг остался доволен победой «МЮ» над «Челси» (2:1).

«Я всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. Хотели направить послание болельщикам, но таков наш стиль. В первые 30 минут мы прекрасно сделали это на поле.

Пропускать гол было необязательно, мы выключились. Еще предстоит сделать кое-какие шаги, мы движемся в верном направлении. Это будет хорошая команда, хорошим станет и этот проект», – отметил главный тренер «МЮ».

О конфликте в раздевалке

«Не обращаю внимания на шумиху. Они привыкли к этому. В «Аяксе» было то же самое, но там меньше страна, меньше людей», – добавил нидерландец.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болелы МЮ, только не умудритесь опять начать петь дифирамбы Тен Хагу. Скоро Борнмут подъедет, он не будет каждую секунду мячи дарить футболистам МЮ, как это делал Челси сегодня
+17
-5
+12
"В битве двух дураков-генералов всё равно один победит, и его назовут великим полководцем"©
+8
0
+8
Хороший матч получился. Много запоротых моментов, но лучше видеть горящие глаза Гарначо, чем кислую морду Реша, который выходит на 5 минут и все равно ходит пешком. Вот такие личности и сливают тренеров. Бруно на 90+ минуте носится как угорелый и отбирает мячи. В общем, приятно было смотреть на команду. И кто-нибудь, принесите Витьку пива, классно сопроводил Палмера.
+2
0
+2
По делу сказано. С таким количеством моментов удивительно, что МЮ не накидал Челси еще больше. Если бы не кипер, то пенсионеры бы получили гораздо больше в ворота.
+1
0
+1
Ответ U
"Это будет хороший проект", скачал чувак на второй сезон работы на 4 месте в группе ЛЧ и 6 в чемпионате с 0 в разнице забитых и пропущенных. Ждем всем селом.
Дайте 7Хагу поработать, он ещё не всех из Аякса купил
А за хорошими командами ко всяким Эмери обращайтесь
+4
-3
+1
Ответ Джони Две Куртки
ЭТХ сам того не зная открыл новую позицию. это ложный опорник 😅😅Мактоманни
Гвардиола уже зарос и опять полысел от зависти...
0
0
0
Ответ a2wai
Рашфорду пора паковать чемоданы и вместе с друганом Санчо ехать покорять Дортмунд. И Марсиаля в принципе тоже могут с собой забирать. Пусть лучше играет новый выводок из Академии, чем эти пассажиры, не заинтересованные в том, чтобы играть.
У Марса контракт заканчивается, там проще. А вот у Рэша и Санчо жирнющие контракты, не знаю что с ними будут делать.
0
0
0
Ответ Alexander Yavriantz
В следующем туре надо закрепить успех победой над новой грозой топов (победа над Каслом и ничья с Виллой)..)) Интересно оставит ли Рэша на лавке или вернёт сразу в состав. Моё мнение, что надо дать этому составу возможность поиграть вместе подряд побольше игр с минимальной ротацией и прогрессировать, а Рэш пусть пока поучится смотря с трибун.
Рашфорду пора паковать чемоданы и вместе с друганом Санчо ехать покорять Дортмунд. И Марсиаля в принципе тоже могут с собой забирать.

Пусть лучше играет новый выводок из Академии, чем эти пассажиры, не заинтересованные в том, чтобы играть.
0
0
0
Ответ U
Главное откровение сегодняшнего дня для меня не конфуз Сити, убогая игра Челси и крутой футбол Виллы. Все это имеет объяснение. А вот то, что у Тен Хага оказывается есть еще фанаты, которые в него верят - вот это реально странно.
А почему это странно?
Давай будем честны: первый сезон весьма неплохо он провел. Трансферы неплохие, тот же Каземиро сразу заиграл. Летом взял молодежи, которая и талантлива, и знакома ему.
Да, согласен, Антони не оправдывает пока вложенных средств, но это уже вопрос к клубу, который отдал за него столько (да и вообще цена любых трансферов - это к клубу, а не к тренеру). Тот же Онана, несмотря на яркость его ошибок, на самом деле приносит много пользы и в топе по сейвам. Где-то здесь уже ранее разбирали этот момент.

Далее травмы: здесь уж точно вряд ли нужно винить главного тренера. Можно предположить, что из-за интенсивности тренировок, но мне кажется, что в Сити, Ливерпуле и Арсенале они не менее интенсивны, судя по тому, двигаются эти команды. К тому же стоит вспомнить, что у МЮ сменился главврач, который, если не ошибаюсь, в августе ещё дорабатывал в Арсенале.

Попытался реанимировать Санчо, реально что-то придумал для игрока, но не получилось + вскрылись подробности причин такого состояния Джейдона. Если считать, что тут Тен Хаг поступил неправильно, то я вообще не понимаю, каким образом строить дисциплину в коллективе. Да и почему предыдущие тренеры вообще не поднимали этот вопрос? У парня проблемы ещё в Боруссии были (вопрос к скаутам).

Личные тряски Антони и Гринвуда, разумеется, вообще не подвластны никому в клубе. Вопрос, наверное, к скаутам, которые не изучили личную жизнь Антони (ну а Гринвуд уже "проблемный" достался).

Индивидуальные ошибки игроков. Как будто бы проблема сугубо на стороне игроков, но вполне возможно, что ошибки из-за просчётов или непонимания тактики. Тем не менее, ошибки в стиле двух штрафных от Зиеша уж точно не от него зависят.

Что там ещё? Непонятная ситуация продажей клуба/доли. Инфраструктурные проблемы (душевые, крысы, etc). Странный спортивный отдел в целом. Напрямую это, конечно, на влияет, но если мы со стороны видим в этом негатив, то внутри клуба это однозначно чувствуется и не придает праздничности.

Итого имеем: очень кризисный большой клуб приглашает тренера разобраться со всем и заложить новый фундамент. Попадает сразу в ЛЧ, несмотря на все проблемы в этом сезоне, довольно близко держится к топ-4 (да и отрыв от 1 места ещё недавно был всего в 6 очков).

Я не знаю, что люди ожидали увидеть. Борьбу за чемпионство? Это слишком смело, топ-4 реалистично. В ЛЧ могли бы и получше сыграть, тут да. Красивую игру с первых игр? Тот же Хейлунд пришел под закрытие ТО, да и другие далеко не сразу появились в клубе. К физике до сих пор вопросы к игрокам есть, да даже банально к передачам.
+1
-1
0
Ответ Хызыр
Болелы МЮ, только не умудритесь опять начать петь дифирамбы Тен Хагу. Скоро Борнмут подъедет, он не будет каждую секунду мячи дарить футболистам МЮ, как это делал Челси сегодня
Не факт, те тоже мастера так играть
0
0
0
Ответ Хызыр
Болелы МЮ, только не умудритесь опять начать петь дифирамбы Тен Хагу. Скоро Борнмут подъедет, он не будет каждую секунду мячи дарить футболистам МЮ, как это делал Челси сегодня
Ну как-то у МЮ в этом сезоне получается с командами из второй половины таблицы справляться и очки брать. Из подвала они ток Пэласу просрали.

А вот 17 числа да, будет Ливерпуль, и там вполне может случиться новый цикл шарлатанства Тен Хага.
0
0
0
Ответ Хызыр
Болелы МЮ, только не умудритесь опять начать петь дифирамбы Тен Хагу. Скоро Борнмут подъедет, он не будет каждую секунду мячи дарить футболистам МЮ, как это делал Челси сегодня
Пахолнайух
+1
-1
0
Ответ QWertY
ТенХагим☝🏻 Еще бы слить в утиль всяких братишек Санчи
Тенхагь кто тебе мешает, команда идёт последней в группе ЛЧ и 6 в АПЛ, а ты доволен, с такими болельщиками, МЮ так и будет топтаться на месте
0
0
0
Ну по сегодняшней игре никаких вопросов. Тотально превосходили Челси в первом тайме.
0
0
0
Смотрел игру , но почему то именно с челси мю всегда играет хорошо , всегда критикую тен хага , но именно в этом матче мю играл очень хорошо 90 минут прессинговали отдавали жизни на поле молодцы , но именно опять таки из за онана пропустили нелепый гол, будь на воротах дехея счет был бы 2-0 , но в целом сегодня мю действовал очень креативно и уверенно
0
0
0
ЭТХ сам того не зная открыл новую позицию. это ложный опорник 😅😅Мактоманни
0
0
0
...болельщикАм...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий