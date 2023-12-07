Тен Хаг о 2:1 с «Челси»: «Мы это заслужили. Всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Это будет хорошая команда, хороший проект»
Эрик тен Хаг остался доволен победой «МЮ» над «Челси» (2:1).
«Я всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. Хотели направить послание болельщикам, но таков наш стиль. В первые 30 минут мы прекрасно сделали это на поле.
Пропускать гол было необязательно, мы выключились. Еще предстоит сделать кое-какие шаги, мы движемся в верном направлении. Это будет хорошая команда, хорошим станет и этот проект», – отметил главный тренер «МЮ».
О конфликте в раздевалке
«Не обращаю внимания на шумиху. Они привыкли к этому. В «Аяксе» было то же самое, но там меньше страна, меньше людей», – добавил нидерландец.
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Пусть лучше играет новый выводок из Академии, чем эти пассажиры, не заинтересованные в том, чтобы играть.
Давай будем честны: первый сезон весьма неплохо он провел. Трансферы неплохие, тот же Каземиро сразу заиграл. Летом взял молодежи, которая и талантлива, и знакома ему.
Да, согласен, Антони не оправдывает пока вложенных средств, но это уже вопрос к клубу, который отдал за него столько (да и вообще цена любых трансферов - это к клубу, а не к тренеру). Тот же Онана, несмотря на яркость его ошибок, на самом деле приносит много пользы и в топе по сейвам. Где-то здесь уже ранее разбирали этот момент.
Далее травмы: здесь уж точно вряд ли нужно винить главного тренера. Можно предположить, что из-за интенсивности тренировок, но мне кажется, что в Сити, Ливерпуле и Арсенале они не менее интенсивны, судя по тому, двигаются эти команды. К тому же стоит вспомнить, что у МЮ сменился главврач, который, если не ошибаюсь, в августе ещё дорабатывал в Арсенале.
Попытался реанимировать Санчо, реально что-то придумал для игрока, но не получилось + вскрылись подробности причин такого состояния Джейдона. Если считать, что тут Тен Хаг поступил неправильно, то я вообще не понимаю, каким образом строить дисциплину в коллективе. Да и почему предыдущие тренеры вообще не поднимали этот вопрос? У парня проблемы ещё в Боруссии были (вопрос к скаутам).
Личные тряски Антони и Гринвуда, разумеется, вообще не подвластны никому в клубе. Вопрос, наверное, к скаутам, которые не изучили личную жизнь Антони (ну а Гринвуд уже "проблемный" достался).
Индивидуальные ошибки игроков. Как будто бы проблема сугубо на стороне игроков, но вполне возможно, что ошибки из-за просчётов или непонимания тактики. Тем не менее, ошибки в стиле двух штрафных от Зиеша уж точно не от него зависят.
Что там ещё? Непонятная ситуация продажей клуба/доли. Инфраструктурные проблемы (душевые, крысы, etc). Странный спортивный отдел в целом. Напрямую это, конечно, на влияет, но если мы со стороны видим в этом негатив, то внутри клуба это однозначно чувствуется и не придает праздничности.
Итого имеем: очень кризисный большой клуб приглашает тренера разобраться со всем и заложить новый фундамент. Попадает сразу в ЛЧ, несмотря на все проблемы в этом сезоне, довольно близко держится к топ-4 (да и отрыв от 1 места ещё недавно был всего в 6 очков).
Я не знаю, что люди ожидали увидеть. Борьбу за чемпионство? Это слишком смело, топ-4 реалистично. В ЛЧ могли бы и получше сыграть, тут да. Красивую игру с первых игр? Тот же Хейлунд пришел под закрытие ТО, да и другие далеко не сразу появились в клубе. К физике до сих пор вопросы к игрокам есть, да даже банально к передачам.
А вот 17 числа да, будет Ливерпуль, и там вполне может случиться новый цикл шарлатанства Тен Хага.