Тен Хаг о 2:1 с «Челси»: «Мы это заслужили. Всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Это будет хорошая команда, хороший проект»

Эрик тен Хаг остался доволен победой «МЮ» над «Челси» (2:1).

«Я всегда могу на что-то пожаловаться, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. Хотели направить послание болельщикам, но таков наш стиль. В первые 30 минут мы прекрасно сделали это на поле.

Пропускать гол было необязательно, мы выключились. Еще предстоит сделать кое-какие шаги, мы движемся в верном направлении. Это будет хорошая команда, хорошим станет и этот проект», – отметил главный тренер « ».

О конфликте в раздевалке

«Не обращаю внимания на шумиху. Они привыкли к этому. В «Аяксе» было то же самое, но там меньше страна, меньше людей», – добавил нидерландец.

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