«МЮ» 7 матчей не проигрывает «Челси» – с 2020 года. В АПЛ поражений нет с 2017-го

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Челси» больше трех лет.

Команда Эрика тен Хага сегодня обыграла «синих» со счетом 2:1 в 15-м туре АПЛ.

В последний раз манкунианцы уступали в этом противостоянии 19 июля 2020 года в Кубке Англии. С тех пор – 5 ничьих и 2 победы.

В чемпионате Англии «Челси» не выигрывает у «МЮ» с 5 ноября 2017 года, то есть 12 матчей.

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34 комментария
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Впервые играли в футбол в этом сезоне, давно не получал удовольствие от игры команды как сегодня, наверное с финала кубка Лиги прошлого сезона.
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Сливают тренера очевидно. Дейли Мейл не будет врать.
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Если МЮ в этом сезоне это грустно, то Челси - это печально
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Ответ Alexander Yavriantz
Впервые играли в футбол в этом сезоне, давно не получал удовольствие от игры команды как сегодня, наверное с финала кубка Лиги прошлого сезона.
С Галатасараем такая же игра была
Просто клубы играли и сами давали
Повезло, что у Челси Мудрик
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Челси просто какое-то сборище оверпрайснутых негров и середняков уровня Чемпионшипа
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я один из тех, кто стабильно пинает тен Хаага в комментах, но между Сити и МЮ сейчас всего 3 очка разрыва...
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Ответ Ебздрогыч
Если МЮ в этом сезоне это грустно, то Челси - это печально
Да уже не больно даже. Уже привыкаешь на это смотреть. Я, если честно, вообще не понимаю разговоры про "проглядывающий позитив" и "появляющийся рисунок игры". На нашем фоне даже футбол Хага - это просто верх организованности.
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Ответ kaka10
Челси отбирает очки у топов и раздаёт их аутсайдерам
..и особо не рвёт своё..
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Ответ Alexander Yavriantz
Впервые играли в футбол в этом сезоне, давно не получал удовольствие от игры команды как сегодня, наверное с финала кубка Лиги прошлого сезона.
В этом сезоне это первый матч, где действительно обыграли по всем статьям, а не только по счету.
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Ответ vulturecrow
я один из тех, кто стабильно пинает тен Хаага в комментах, но между Сити и МЮ сейчас всего 3 очка разрыва...
А еще в Онана всего на 1 гол больше пропущено чем у Эдерсона. Забивай Юнайтед на уровне Сити и картина была бы интересной. А пока что у трех форвардов (КР7, Вегхорст, Хойлунд) за полтора сезона 1 гол в АПЛ
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Лицо болельщиков Челси представили? Я по недоразумению в этом матче болел за синих. Настолько слабого обращения с мячом даже в командах фнл нет. Каждое действие брак.
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Ответ Хызыр
Лицо болельщиков Челси представили? Я по недоразумению в этом матче болел за синих. Настолько слабого обращения с мячом даже в командах фнл нет. Каждое действие брак.
Хуже то, что они просто не понимают, что с ним делать. Получат мяч и начинают думать, "а чего дальше". Сыгранности вообще ноль.
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Ответ DolJun
какой транш? там видимо саф на личных контактах все замазал
САФ бессилен против мощи украинца в составе
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Ответ DolJun
лол, если ты считаешь пенку в ворота челси левой - то я бы усомнился в твоей оценке пенальти на стерлинге, жаль что повторов с пяти камер судья глянуть не захотел. как, впрочем, и очевидный фол бруска скотти на колвиле не увидел.
Жаль, что все повторы на ВАР смотрят, так бы конечно судейка после транша боулинга мог и пенку дать
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Ответ DolJun
судья сегодня актив, подсвистывал мю как в лучшие годы сафовских карманных клаттенбургов: шутка ли - засчитать левый гол в пользу мю и даже не глянуть вероятный пенальти в их ворота. кстати как тебе сегодня судья?
Дал левую пенку, но Бруну настоящий аристократ, а не пенс, поэтому пробил в Санчеса
Ну а со стерлингом судье респект, удариться об газон и получить пенальти может только джессика
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Ответ DolJun
табурет деревянный. или пара голов этому полудохлому челси должны что-то поменять? если бы был футболистом - сегодня ушел бы с покером, а так ушел полу покером, получается.
Скотти сегодня актив, а вот Челси ушли как раз ими)))
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Ответ Ленин из Аякса
С Галатасараем такая же игра была Просто клубы играли и сами давали Повезло, что у Челси Мудрик
Мне кажется, что намного лучше была игра, чем с турками. Хоть там и больше голов забили. И противник сегодня был посильнее. Прессинг был супер, что с Рэшфордом не происходило в принципе, пасовали намного лучше, чем обычно.
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Ответ Ленин из Аякса
С Галатасараем такая же игра была Просто клубы играли и сами давали Повезло, что у Челси Мудрик
Пора правильно называть его фамилию.. без буквы Р..)
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Ответ Alexander Yavriantz
Впервые играли в футбол в этом сезоне, давно не получал удовольствие от игры команды как сегодня, наверное с финала кубка Лиги прошлого сезона.
А все лишь стоило убрать днищ из состава(Трэша и Марсьяля) и поднять линию обороны)
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Челси всегда был чем-то мощным , игроки зрелые , работяги плюс звёзды. А сейчас глянул состав ...один Тьягу Сильва , который в два раза старше всех остальных ноунеймов .
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Ответ kaka10
Челси отбирает очки у топов и раздаёт их аутсайдерам
футбольный Робин Гуд
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А расстояние между Сити и Юнайтед кстати всего 3 очка
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