«МЮ» 7 матчей не проигрывает «Челси» – с 2020 года. В АПЛ поражений нет с 2017-го

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Челси» больше трех лет.

Команда Эрика тен сегодня обыграла «синих» со счетом 2:1 в 15-м туре .

В последний раз манкунианцы уступали в этом противостоянии 19 июля 2020 года в Кубке Англии. С тех пор – 5 ничьих и 2 победы.

В чемпионате Англии « » не выигрывает у « » с 5 ноября 2017 года, то есть 12 матчей.

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