«МЮ» 7 матчей не проигрывает «Челси» – с 2020 года. В АПЛ поражений нет с 2017-го
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Челси» больше трех лет.
Команда Эрика тен Хага сегодня обыграла «синих» со счетом 2:1 в 15-м туре АПЛ.
В последний раз манкунианцы уступали в этом противостоянии 19 июля 2020 года в Кубке Англии. С тех пор – 5 ничьих и 2 победы.
В чемпионате Англии «Челси» не выигрывает у «МЮ» с 5 ноября 2017 года, то есть 12 матчей.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Просто клубы играли и сами давали
Повезло, что у Челси Мудрик
Ну а со стерлингом судье респект, удариться об газон и получить пенальти может только джессика