Эвра после победы «МЮ» над «Челси»: «Рэшфорду будет тяжело вернуться в основу. Надеюсь, этот состав останется»
Патрис Эвра считает, что «Манчестер Юнайтед» должен сохранить победный состав.
Экс-защитник манкунианцев высказался после победы «красных дьяволов» над «Челси» (2:1) в АПЛ.
«Им нужно было побеждать после катастрофы с «Ньюкаслом» [0:1]. Он [тен Хаг] выпустил на поле правильных игроков.
Рэшфорду будет тяжело вернуться в основу (форвард вышел на замену на 86-й минуте – прим. Sports.ru). Надеюсь, этот состав останется, им нужно будет биться, ребята сыграли очень хорошо сегодня», – сказал Эвра.
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