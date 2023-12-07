Эвра после победы «МЮ» над «Челси»: «Рэшфорду будет тяжело вернуться в основу. Надеюсь, этот состав останется»

Патрис Эвра считает, что «Манчестер Юнайтед» должен сохранить победный состав.

Экс-защитник манкунианцев высказался после победы «красных дьяволов» над «Челси» (2:1) в .

«Им нужно было побеждать после катастрофы с «Ньюкаслом» [0:1]. Он [тен Хаг] выпустил на поле правильных игроков.

будет тяжело вернуться в основу (форвард вышел на замену на 86-й минуте – прим. Sports.ru). Надеюсь, этот состав останется, им нужно будет биться, ребята сыграли очень хорошо сегодня», – сказал .

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