Эвра про «МЮ»: «Олд Траффорд» уже не внушает страх. С «Ньюкаслом» они играли непрофессионально, не хотели быть на поле. Гиггз в 39 не сдавался так, как Рэшфорд»

Патрис Эвра описал проблемы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

« » уже не внушает страх. Мне понравилось выступление команды в Лиге чемпионов, но против « » все было непрофессионально, игроки не хотели находиться на поле.

Что касается , то я помню, каким был в 39 лет: он бы так не сдался.

Что-то не так. Я не знаю, в коммуникации ли дело. Каждая успешная команда должна бежать – это основа. Но этого не происходит», – сказал бывший защитник « » в эфире Amazon Prime.

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