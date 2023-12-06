Эвра про «МЮ»: «Олд Траффорд» уже не внушает страх. С «Ньюкаслом» они играли непрофессионально, не хотели быть на поле. Гиггз в 39 не сдавался так, как Рэшфорд»
Патрис Эвра описал проблемы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.
«Олд Траффорд» уже не внушает страх. Мне понравилось выступление команды в Лиге чемпионов, но против «Ньюкасла» все было непрофессионально, игроки не хотели находиться на поле.
Что касается Рэшфорда, то я помню, каким был Райан Гиггз в 39 лет: он бы так не сдался.
Что-то не так. Я не знаю, в коммуникации ли дело. Каждая успешная команда должна бежать – это основа. Но этого не происходит», – сказал бывший защитник «МЮ» в эфире Amazon Prime.
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добавил Эвра.