«Челси» выиграл 2 из 7 последних матчей в АПЛ и отстал от зоны ЛЧ на 11 очков. «МЮ» в 3 баллах от топ-4

Отставание «Челси» от зоны Лиги чемпионов выросло после 15-го тура.

Команда Маурисио Почеттино уступила « » (1:2) и идет в таблице на десятой строчке с 19 очками. До четвертого места, на котором сейчас «Манчестер Сити», – 11 баллов.

«МЮ», напротив, приблизился к топ-4 и отстает теперь лишь на 3 очка, занимая шестое место.

« » выиграл лишь дважды за последние 7 матчей в чемпионате, а также потерпел три поражения и два раза сыграл вничью.

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