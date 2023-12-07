«Челси» выиграл 2 из 7 последних матчей в АПЛ и отстал от зоны ЛЧ на 11 очков. «МЮ» в 3 баллах от топ-4

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Отставание «Челси» от зоны Лиги чемпионов выросло после 15-го тура.

Команда Маурисио Почеттино уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) и идет в таблице на десятой строчке с 19 очками. До четвертого места, на котором сейчас «Манчестер Сити», – 11 баллов.

«МЮ», напротив, приблизился к топ-4 и отстает теперь лишь на 3 очка, занимая шестое место.

«Челси» выиграл лишь дважды за последние 7 матчей в чемпионате, а также потерпел три поражения и два раза сыграл вничью.

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23 комментария
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быть командой на фоне которой мю смотрится топ клубом - это конечно достижение.
+26
-4
+22
Ответ DolJun
быть командой на фоне которой мю смотрится топ клубом - это конечно достижение.
Так Челси и на фоне Лутона смотрится хуже
+7
-2
+5
Пишу корректно и дружелюбно.

Особенно хочется поздравить Ромео Лавиа и Мойзеса Кайседо.

Со спортивной точки зрения ребята имеют то, что заслужили, выбрав себе прекрасную зарплату и жизнь в большом городе.

Конгратс!
+7
-4
+3
Как же так? Там же Кайседо за 150 млн!!))) И куча еще всего доброго
+5
-3
+2
Какая ЛЧ, они гарантированно не попадут ни в какие еврокубки, 8-е место это потолок, даже хромой МЮ худо-бедно свои очки берёт, а Челси разбрасывается ими направо и налево, пока остальные увеличивают отрыв, последняя надежда только на этот месяц и на мощный Боксинг дэй, и максимум очков в эти дни, иначе уже к январю даже Брайтон будет везти лондонцам 10-12 очков как минимум. Но предпосылок к такому рывку нет никаких, отдельные матчи способны проводить на уровне лидеров, но стабильности никакой, игры Челси это всегда лотерея с непредсказуемым концом, могут забить 4 Сити и потом всухую проиграть дома аутсайдеру. Ещё и травм огромное количество, игроков на бумаге на три состава, а на деле некем даже усилить игру со скамейки. Сезон чисто переходный, обкаточный, дадут наверное Почу доработать и строить то, что он хочет, а реально спросят уже со следующего сезона без всяких поблажек и отмазок, хотя в условиях такой хаотичной закупки непонятно кто вообще дал бы результат сходу, пожалуй даже Конте бы растерялся, у команды должен быть хоть какой-то сыгранный костяк, а не так, что большинство игроков толком даже не знают друг друга.
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Ответ U
У меня ощущение, что сейчас для старта лучше даже поставить кого-нибудь, кто вообще ничего выдумывать не будет, а поставит самый простенький, но рабочий футбол. Что-то типа (никогда не подумал бы, что скажу это) того, что было у Сульшера в МЮ. А потом подумать уже, кому доверить это развивать. Просто они второй сезон вообще как команда не выглядят.
Тогда ждёмс дона Антонио. Мне кажется, он может раскрыть свой потенциал полностью при финансовых возможностях Боэли. Жаль характер тяжёлый 😁
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Не особо верил в Пончика и, собственно, не вижу особых причин, чтобы начать в него верить. Где там "перспектива" и "рисунок игры", которую тут оптимисты разглядели? Вообще игроки не понимают, что они делают на поле и во что играет команда.
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А как же бились в экстазе фаны Челси после ничьи с МС, типа АПЛ уже в кармане, невероятный прогресс
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Ответ S100 Winner
Комментарий удален пользователем
Садись, два.
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Ответ Акира_1
Тогда ждёмс дона Антонио. Мне кажется, он может раскрыть свой потенциал полностью при финансовых возможностях Боэли. Жаль характер тяжёлый 😁
Ну как раз Конте начнëт характер показывать и руководство сразу отвалит 300 млн, то что нужно Антонио)))
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Все нормально, Челси по американской стратегии попадет в ЛЧ через плей-ин
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Ответ Акира_1
Ну а кого тогда поставить? Все-таки тренировать Мудрика, Кукурузу и Джексона - не самая простая работа и не очень благодарная)
У меня ощущение, что сейчас для старта лучше даже поставить кого-нибудь, кто вообще ничего выдумывать не будет, а поставит самый простенький, но рабочий футбол. Что-то типа (никогда не подумал бы, что скажу это) того, что было у Сульшера в МЮ. А потом подумать уже, кому доверить это развивать. Просто они второй сезон вообще как команда не выглядят.
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Ответ Акира_1
Дальше ключевой отрезок для Почеттино. Если результаты не улучшатся даже после возвращения того же Нкунку, то, наверное, Боэли должен либо искать нового тренера, либо готовить новый миллиард на трансферы. 😃
Да там в итоге будет и то, и другое одновременно.
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Ответ Natan Pilkin
Пишу корректно и дружелюбно. Особенно хочется поздравить Ромео Лавиа и Мойзеса Кайседо. Со спортивной точки зрения ребята имеют то, что заслужили, выбрав себе прекрасную зарплату и жизнь в большом городе. Конгратс!
Спасибо Кайседо за Эндо и Гравенберха
Хотя боюсь представить, во что бы он вырос у Клоппа
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У Ньюкасла и Тоттенхэма игра в запасе, так что уже завтра МЮ может оказаться лишь на 7 месте
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у вас мужчина с математикой всё плохо!
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Эффект Боэли! =)
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Дальше ключевой отрезок для Почеттино. Если результаты не улучшатся даже после возвращения того же Нкунку, то, наверное, Боэли должен либо искать нового тренера, либо готовить новый миллиард на трансферы. 😃
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Комментарий удален пользователем
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