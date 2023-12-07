«Челси» выиграл 2 из 7 последних матчей в АПЛ и отстал от зоны ЛЧ на 11 очков. «МЮ» в 3 баллах от топ-4
Отставание «Челси» от зоны Лиги чемпионов выросло после 15-го тура.
Команда Маурисио Почеттино уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) и идет в таблице на десятой строчке с 19 очками. До четвертого места, на котором сейчас «Манчестер Сити», – 11 баллов.
«МЮ», напротив, приблизился к топ-4 и отстает теперь лишь на 3 очка, занимая шестое место.
«Челси» выиграл лишь дважды за последние 7 матчей в чемпионате, а также потерпел три поражения и два раза сыграл вничью.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Особенно хочется поздравить Ромео Лавиа и Мойзеса Кайседо.
Со спортивной точки зрения ребята имеют то, что заслужили, выбрав себе прекрасную зарплату и жизнь в большом городе.
Конгратс!
Хотя боюсь представить, во что бы он вырос у Клоппа