Клопп о 2:0 с «Шеффилдом»: «Я бы согласился на 1:0 – игра была нервной. «Ливерпуль» справился, двигаемся дальше»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Юрген Клопп Дарвин Нуньес Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Шеффилд Юнайтед».

«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 15-м туре АПЛ. 

«Очень рад. Это была очень зрелая и стойкая игра – когда соперник почувствовал, что может добиться результата, это была наша вина, но в целом все были по-настоящему сосредоточены.

Первый гол был отличным, а второй – выдающимся. Мы бы с удовольствием обеспечили себе победу раньше, но Дарвин [Нуньес] хорошо отобрал мяч и отдал отличный пас. 

Я бы согласился на победу 1:0, так как игра была нервной, каждое вбрасывание становилось самой опасной ситуацией, было трудно защищаться, но мы справились с этим. Мы берем три очка и продолжаем двигаться вперед, восстанавливаемся и работаем дальше», – сказал Клопп. 

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6 комментариев
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Дарвин запорол шикарный момент 1 в 1, а потом великолепно сыграл в моменте с голом Собослаи. В этом весь Дарвин.
Тем не менее, огромный молодец)
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Вперед Ливерпуль!Вперед великий клуб!
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Ответ Ленин из Аякса
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣🤣не позорься и правила футбола изучи
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Ответ Ленин из Аякса
Комментарий скрыт
Не позорь наш МЮ, сними кепку...
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Ответ Cheesy Jesus
Дарвин запорол шикарный момент 1 в 1, а потом великолепно сыграл в моменте с голом Собослаи. В этом весь Дарвин. Тем не менее, огромный молодец)
обычный момент был, салах такие пачками порет
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