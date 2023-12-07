Клопп о 2:0 с «Шеффилдом»: «Я бы согласился на 1:0 – игра была нервной. «Ливерпуль» справился, двигаемся дальше»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Шеффилд Юнайтед».
«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 15-м туре АПЛ.
«Очень рад. Это была очень зрелая и стойкая игра – когда соперник почувствовал, что может добиться результата, это была наша вина, но в целом все были по-настоящему сосредоточены.
Первый гол был отличным, а второй – выдающимся. Мы бы с удовольствием обеспечили себе победу раньше, но Дарвин [Нуньес] хорошо отобрал мяч и отдал отличный пас.
Я бы согласился на победу 1:0, так как игра была нервной, каждое вбрасывание становилось самой опасной ситуацией, было трудно защищаться, но мы справились с этим. Мы берем три очка и продолжаем двигаться вперед, восстанавливаемся и работаем дальше», – сказал Клопп.
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Тем не менее, огромный молодец)