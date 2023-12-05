Пол Мерсон: «Игра «МЮ» против «Ньюкасла» – позор, шокирован отсутствием старания. Не понимаю, как тен Хаг останется тренером, если проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии»
Пол Мерсон считает позорной игру «Ман Юнайтед» против «Ньюкасла».
Мерсон поделился мыслями перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ.
«Игра «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» – один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Не преувеличиваю, когда говорю это.
Считаю, что это был позор. Я был шокирован тем, как играл «Юнайтед» и отсутствием старания с их стороны.
«Челси» теперь более стабильная команда – понимаешь их стартовый состав. Если убрать плохую половину матча с «Ньюкаслом», то в последнее время они выступали хорошо.
У них есть некоторые проблемы с обороной, но они очень хорошо сыграли против «Брайтона», оставшись вдесятером.
Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии», я не понимаю, как тен Хаг сохранит свою должность.
Однако я думаю, что они обыграют «Борнмут» и могут хорошо выступить против «Баварии», которая уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.
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