Пол Мерсон: «Игра «МЮ» против «Ньюкасла» – позор, шокирован отсутствием старания. Не понимаю, как тен Хаг останется тренером, если проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии»

Пол Мерсон считает позорной игру «Ман Юнайтед» против «Ньюкасла».

Мерсон поделился мыслями перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в .

«Игра « » против «Ньюкасла» – один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Не преувеличиваю, когда говорю это.

Считаю, что это был позор. Я был шокирован тем, как играл «Юнайтед» и отсутствием старания с их стороны.

« » теперь более стабильная команда – понимаешь их стартовый состав. Если убрать плохую половину матча с «Ньюкаслом», то в последнее время они выступали хорошо.

У них есть некоторые проблемы с обороной, но они очень хорошо сыграли против «Брайтона», оставшись вдесятером.

Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии», я не понимаю, как тен Хаг сохранит свою должность.

Однако я думаю, что они обыграют «Борнмут» и могут хорошо выступить против «Баварии», которая уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал бывший футболист «Арсенала» .

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