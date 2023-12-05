Пол Мерсон: «Игра «МЮ» против «Ньюкасла» – позор, шокирован отсутствием старания. Не понимаю, как тен Хаг останется тренером, если проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Пол Мерсон Эрик тен Хаг Футбол

Пол Мерсон считает позорной игру «Ман Юнайтед» против «Ньюкасла».

Мерсон поделился мыслями перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в АПЛ.

«Игра «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» – один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Не преувеличиваю, когда говорю это.

Считаю, что это был позор. Я был шокирован тем, как играл «Юнайтед» и отсутствием старания с их стороны.

«Челси» теперь более стабильная команда – понимаешь их стартовый состав. Если убрать плохую половину матча с «Ньюкаслом», то в последнее время они выступали хорошо.

У них есть некоторые проблемы с обороной, но они очень хорошо сыграли против «Брайтона», оставшись вдесятером.

Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии», я не понимаю, как тен Хаг сохранит свою должность.

Однако я думаю, что они обыграют «Борнмут» и могут хорошо выступить против «Баварии», которая уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон.

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21 комментарий
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Ответ Vikeif
Вот вопрос, кто сейчас в здравом уме из топ тренеров пойдет тренировать МЮ? Кладбище тренеров. Про игроков вообще молчу. Даже мастеровитые Каземиро и Варан скатились.
Даже после Рангника вариантов была тьма. От фаворитов гонки Хага и Поча, до более мелких фигур, типа Вальверде и Руди Гарсии. Это я только тех вспомнил с кем собеедования велись. Сейчас тоже тьма набежит, дай только отмашку
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Так МЮ Борнмут обыграет и появится иллюзия что все налаживается.
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Ну так и останется, что старым владельцам уже пофиг на команду, а новых еще нет. Некому увольнять. Больше интересно сколько он пробудет тренером после прихода Рэтклиффа. Сразу выпнут или до конца сезона помучаться дадут
+3
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Вот вопрос, кто сейчас в здравом уме из топ тренеров пойдет тренировать МЮ? Кладбище тренеров. Про игроков вообще молчу. Даже мастеровитые Каземиро и Варан скатились.
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Да Бавария их вторым составом укатает, о чем вообще разговор.
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Ответ Vikeif
Вот вопрос, кто сейчас в здравом уме из топ тренеров пойдет тренировать МЮ? Кладбище тренеров. Про игроков вообще молчу. Даже мастеровитые Каземиро и Варан скатились.
Нужно какой-нибудь легенде предложить потренировать, типо Каррика. Хуже точно уже не будет, авось прогорит. Тем более он уже был временным немного и хорошо справлялся
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Ответ deadjoker
Только в баварии 2 :)
так приедет Бавария 2 😎 зачем основу гонять на неважный для них матч
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Ответ Quinlan Scott
Насколько помню Тен Хааг работал в Баварии поэтому итог матча Манчестер Юнайтед-Бавария ясен
Только в баварии 2 :)
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Ответ ML26
Нужно какой-нибудь легенде предложить потренировать, типо Каррика. Хуже точно уже не будет, авось прогорит. Тем более он уже был временным немного и хорошо справлялся
я бы не отказался от руни, учитывая что по слухам новый владелец хочет приглашать британцев и руни (ровно как и кэррик) подходят. сульшеру без особого опыта дали порулить почему бы и нет? скорее всего результата бы это не дало, но думаю он бы пригласил кого-нибудь из тогдашнего состава в штаб, и как минимум было бы интересно, возможно и дал бы просраться команде.
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Ответ Только Крылья
только выгорит, а не прогорит) прогорит означает провал, а выгорит - успех
А может я хейтер МЮ?🤔
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Ответ ML26
Нужно какой-нибудь легенде предложить потренировать, типо Каррика. Хуже точно уже не будет, авось прогорит. Тем более он уже был временным немного и хорошо справлялся
только выгорит, а не прогорит) прогорит означает провал, а выгорит - успех
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Ответ Today I feel Qatari
Даже после Рангника вариантов была тьма. От фаворитов гонки Хага и Поча, до более мелких фигур, типа Вальверде и Руди Гарсии. Это я только тех вспомнил с кем собеедования велись. Сейчас тоже тьма набежит, дай только отмашку
так ты же сам Тен Хага хотел, если не ошибаюсь)
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Тен Хаг сам в шоке, как так получается, игры нет, результата нет, а боссы доверяют!
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вот в следующем матче и поймем. кто из игроков сливает тренера, а кто поддерживает. по игре будет все видно
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Не знаю как, но иногда я почему-то путаю интервью Пола Мерсона с интервью Пирса Моргана)
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у Тен Хага в планах 3 победы 😎
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вопрос кто будет следующим тренером. голландский бегающий Аякс как стиль вроде бы мог прижиться в английской лиге где тоже в совете бей беги по флангу. как видим одно дело быть тренером в Голландии а совсем другое дело быть тренером в АПЛ, уровень чемпионатов разный. если только возвращать Мауринью. у него опыт работы в АПЛ большой. но он на два сезона только тренер, во втором все сыпется из-за ругани..
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Насколько помню Тен Хааг работал в Баварии поэтому итог матча Манчестер Юнайтед-Бавария ясен
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