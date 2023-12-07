Судья Хупер не назначил пенальти за толчок Макати в штрафной «Ливерпуля». Фанаты Шеффилда скандировали: «Премьер-лига коррумпирована»
Болельщиков «Шеффилда» возмутил неназначенный пенальти в ворота «Ливерпуля».
В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на выезде (2:0).
На 87-й минуте Ибраима Конате оттолкнул рукой хавбека «Шеффилда» Джеймса Макати в штрафной площади. Арбитр Саймон Хупер не стал назначать пенальти.
Болельщики хозяев отреагировали на решение арбитра скандированием фразы: «Премьер-лига дохрена коррумпирована».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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