Судья Хупер не назначил пенальти за толчок Макати в штрафной «Ливерпуля». Фанаты Шеффилда скандировали: «Премьер-лига коррумпирована»

Болельщиков «Шеффилда» возмутил неназначенный пенальти в ворота «Ливерпуля».

В матче 15-го тура « » обыграл « » на выезде (2:0).

На 87-й минуте оттолкнул рукой хавбека «Шеффилда» в штрафной площади. Арбитр Саймон Хупер не стал назначать пенальти.

Болельщики хозяев отреагировали на решение арбитра скандированием фразы: «Премьер-лига дохрена коррумпирована».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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