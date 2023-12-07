Судья Хупер не назначил пенальти за толчок Макати в штрафной «Ливерпуля». Фанаты Шеффилда скандировали: «Премьер-лига коррумпирована»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия судьи болельщики Саймон Хупер Ибраима Конате Джеймс Макати Футбол

Болельщиков «Шеффилда» возмутил неназначенный пенальти в ворота «Ливерпуля».

В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» на выезде (2:0).

На 87-й минуте Ибраима Конате оттолкнул рукой хавбека «Шеффилда» Джеймса Макати в штрафной площади. Арбитр Саймон Хупер не стал назначать пенальти.

Болельщики хозяев отреагировали на решение арбитра скандированием фразы: «Премьер-лига дохрена коррумпирована».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария
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Коррумпирована? как можно такое сказать про Ливерпуль, который уже потерял 10 очков из за судей (и я только об этом сезоне)
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Что за бред? Игрок шефилда сам врезается в Ван Дейка нужно отменить гол, Конате бортанул игрока в корпус, который даже не контролировал мяч, пенка..
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