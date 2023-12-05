Зенит – Пари НН где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 9 декабря
В субботу, 9 декабря, сыграют Зенит и Пари НН в 18 туре РПЛ 2023/2024.
Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Пари НН
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.