Маурисио Почеттино: «Культура «Челси» – побеждать. Мы не будем ее менять, хотим построить проект»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о победной культуре «Челси».

«Культура «Челси» направлена на победы. Как мы будем менять культуру в клубе, который стремится к победам? Нет, нет и еще раз нет.

Мы не хотим менять культуру. Мы хотим что-то построить, какой-то проект. Но культура остается прежней: победы», – сказал тренер «Челси».

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5 комментариев
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Ну Поч хотя бы пытается как-то наладить психологию Челси, в отличие от Поттера, который уже выходил с настроением слить
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Че то с победами туговато.
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