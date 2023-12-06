Маурисио Почеттино: «Культура «Челси» – побеждать. Мы не будем ее менять, хотим построить проект»

Маурисио Почеттино высказался о победной культуре «Челси».

«Культура «Челси» направлена на победы. Как мы будем менять культуру в клубе, который стремится к победам? Нет, нет и еще раз нет.

Мы не хотим менять культуру. Мы хотим что-то построить, какой-то проект. Но культура остается прежней: победы», – сказал тренер «Челси».

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