Почеттино о «Челси» в топ-4 АПЛ: «Мы должны верить, что это реально. Будет непросто, надо совершенствоваться»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино верит, что «Челси» попадет в топ-4 АПЛ.

«Мы должны верить, что это реально. Будет непросто пробиться на места, позволяющие играть в еврокубках.

Самое главное сейчас – наблюдать за процессом и совершенствоваться каждый день. Сложно концентрироваться на сегодняшнем дне, а не на завтрашнем», – сказал тренер «Челси».

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13 комментариев
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Просто интересно кого они из четверки могут потеснить
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Ответ Under
самое банальное - Астон Виллу?
Т. е. Тетэнхэм и Мю априори не попадают?
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Ответ frimpong
Просто интересно кого они из четверки могут потеснить
В этом году то будет пятерка в лч с очень высокой вероятностью. Так что могут если наиграют состав
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Ответ Ман Сити
Есть шанс, если портовая беготня как всегда сдуется и их перестанут тащить
А че , Манчестер уже портом стал? Ну да - забыл , они же выкопали канал до Ливерпуля.
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Ответ frimpong
Просто интересно кого они из четверки могут потеснить
самое банальное - Астон Виллу?
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+1
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Если произойдёт невозможное, и с Сити снимут очки как с Эвертона, то Пеп все равно может не дать место Челси в топ-4 )
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Если считать с конца - да.
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Ответ frimpong
Т. е. Тетэнхэм и Мю априори не попадают?
ну сейчас я в топ-4 не вижу ни курей, ни Юнайтед
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Ответ thesuperdrum
Если произойдёт невозможное, и с Сити снимут очки как с Эвертона, то Пеп все равно может не дать место Челси в топ-4 )
Если , повторю - если это произойдёт , то только в 2025 г. летом.
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