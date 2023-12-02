Почеттино о «Челси» в топ-4 АПЛ: «Мы должны верить, что это реально. Будет непросто, надо совершенствоваться»
Маурисио Почеттино верит, что «Челси» попадет в топ-4 АПЛ.
«Мы должны верить, что это реально. Будет непросто пробиться на места, позволяющие играть в еврокубках.
Самое главное сейчас – наблюдать за процессом и совершенствоваться каждый день. Сложно концентрироваться на сегодняшнем дне, а не на завтрашнем», – сказал тренер «Челси».
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