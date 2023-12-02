Почеттино о «Челси» в топ-4 АПЛ: «Мы должны верить, что это реально. Будет непросто, надо совершенствоваться»

Маурисио Почеттино верит, что «Челси» попадет в топ-4 АПЛ.

«Мы должны верить, что это реально. Будет непросто пробиться на места, позволяющие играть в еврокубках.

Самое главное сейчас – наблюдать за процессом и совершенствоваться каждый день. Сложно концентрироваться на сегодняшнем дне, а не на завтрашнем», – сказал тренер «Челси».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!