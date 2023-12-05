«Лион» хотел бойкотировать матч с «Марселем» – отказались из-за места в таблице. Болельщикам команды запретили посещать игру

Теги Лион Марсель лига 1 Франция Футбол

«Лион» допускал бойкот матча против «Марселя».

Команды встретятся 6 декабря в матче Лиги 1 на домашнем стадионе «Марселя».

Напомним, что матч должен был состояться в октябре, но встречу перенесли после того, как автобус с представителями «Лиона» и автобус с болельщиками команды забросали камнями.

По данным RMC Sport, «Лион» всерьез раздумывал о бойкоте предстоящего матча из-за, как сообщается, сильного чувства несправедливости.

Источник в «Лионе» отметил, что клуб решил отказаться от такой идеи в связи со спортивными соображениями – команда идет на 18-й позиции в турнирной таблице.

«Если бы «Лион» был на вершине таблицы, в другом спортивном контексте, все произошло бы иначе», – сообщил источник.

Добавим, что болельщикам «Лиона» запрещено посещать предстоящий матч.

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