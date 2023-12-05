Холанд, Джокович, Ферстаппен, Бонмати, Байлс и регбист Колиси – номинанты на премию спортивной звезде года от BBC
Эрлинг Холанд – один из номинантов на приз BBC спортивной звезде года.
Нападающий «Манчестер Сити», выигравший требл с командой в прошлом сезоне, является одним из шести претендентов на награду BBC World Sport Star of the Year.
Также на приз претендует футболистка Айтана Бонмати, которая выиграла женский чемпионат мира со сборной Испании и Лигу чемпионов с «Барселоной», а также получила женский «Золотой мяч».
Кроме того, в число номинантов включены гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен, теннисист Новак Джокович, гимнастка Симона Байлс и южноафриканский регбист Сийя Колиси.
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