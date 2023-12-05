Холанд, Джокович, Ферстаппен, Бонмати, Байлс и регбист Колиси – номинанты на премию спортивной звезде года от BBC

Эрлинг Холанд – один из номинантов на приз BBC спортивной звезде года.

Нападающий « », выигравший требл с командой в прошлом сезоне, является одним из шести претендентов на награду BBC World Sport Star of the Year.

Также на приз претендует футболистка , которая выиграла женский чемпионат мира со сборной Испании и Лигу чемпионов с «Барселоной», а также получила женский «Золотой мяч».

Кроме того, в число номинантов включены гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен, теннисист Новак Джокович, гимнастка Симона Байлс и южноафриканский регбист Сийя Колиси.

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