Холанд, Джокович, Ферстаппен, Бонмати, Байлс и регбист Колиси – номинанты на премию спортивной звезде года от BBC

Теги Ред Булл Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Новак Джокович рейтинги ATP Симона Байлс Макс Ферстаппен Эрлинг Холанд Сийя Колиси Айтана Бонмати Футбол

Эрлинг Холанд – один из номинантов на приз BBC спортивной звезде года.

Нападающий «Манчестер Сити», выигравший требл с командой в прошлом сезоне, является одним из шести претендентов на награду BBC World Sport Star of the Year.

Также на приз претендует футболистка Айтана Бонмати, которая выиграла женский чемпионат мира со сборной Испании и Лигу чемпионов с «Барселоной», а также получила женский «Золотой мяч».

Кроме того, в число номинантов включены гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен, теннисист Новак Джокович, гимнастка Симона Байлс и южноафриканский регбист Сийя Колиси.

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17 комментариев
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Джокович. В 36 лет так выносить всех в теннисе - моё почтение. На итоговом просто уничтожил Карася и Грешника
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Определенно Новаче!
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Что тут делает Ферстаппен? Тут должен быть Ньюи тогда уж.
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на страдания ледибоев Рональду от величия Месси можно смотреть вечно)))
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Джоко без вариантов
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Если по заслугам и трофеям, то АЙТАНА БОНМАТИ… однозначно!!!!
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Симона Байлс за прием анаболиков номинирована?
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Ответ Норвежский прихлебатель
Сийя Колиси хоть и кэп, но он не лучший даже в своей сборной. Какой спортсмен года?
Но он же чёрный? Аж Смертельное оружие вспомнил.
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Ответ гилберт
Но он же чёрный? Аж Смертельное оружие вспомнил.
Ага, и только поэтому он, а не Этзебет - капитан Спрингбокс, видимо
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Ответ Норвежский прихлебатель
Ага, и только поэтому он, а не Этзебет - капитан Спрингбокс, видимо
Угу.
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