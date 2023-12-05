Кркич об одиночестве: «Тишина дома, когда приходишь после матча или тренировки, – ######. Тебе не с кем поделиться ситуациями, с которыми ты сталкиваешься ежедневно»

Теги Барселона Ла Лига Боян Кркич брань контент Футбол

Боян Кркич высказался об одиночестве, которое испытывал, будучи футболистом.

– Правда ли, что профессиональные и признанные футболисты чувствуют себя одинокими, потому что так много людей хотят общаться с ними после побед и так мало – после поражений?

– Да, так оно и есть. На самом деле, это то чувство, которое я испытывал, независимо от того, шли ли дела хорошо или плохо. Тишина в квартире или доме, когда я приходил после тренировки или игры. Эта тишина – ###### (кошмар – Sports.ru), потому что тебе не с кем поделиться или с кем пережить все те ситуации, с которыми ты сталкиваешься ежедневно, и тем более с давлением, которое возникает, когда ты элитный спортсмен.

Людям не обязательно об этом знать. Вам не обязательно знать, что значит быть одному, если вы еще не испытали этого чувства. Это то, что может пойти на пользу, и особенно в начале, потому что это опыт, из которого можно вынести уроки, но со временем, если такая ситуация повторится, это может нанести вред.

– И что ты делал, когда приходил домой и оставался один?

– Я включал свет, чтобы было светло, и разговаривал по телефону. В наши дни, благодаря технологиям, можно совершать множество видеозвонков. Я созванивался со своей семьей или с людьми, с которыми хотел разделить эти моменты, – сказал бывший игрок «Барселоны». 

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21 комментарий
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Ответ Даник Муша
Есть очень много людей на свете, которые хотели бы придти домой, а там тишина. Никто не выносит мозг, никому ничего не должен. В общем, безответственные счастливые люди.
А есть много людей которые хотели бы что бы их ждала красивая жена и вкусный ужин. Ну или хотя бы кот встречал.
+53
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+49
Есть очень много людей на свете, которые хотели бы придти домой, а там тишина. Никто не выносит мозг, никому ничего не должен. В общем, безответственные счастливые люди.
+40
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+38
Вот поэтому нужно жить с мамой.
+28
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+26
Он так и написал: tishina eto pipec!
+22
-5
+17
Только сейчас заметил, что есть отдельный тег "брань". Вы там серьезно?
+7
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+6
Так и женись, хороняка!
+6
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+6
Панические атаки это жуткая вещь. Здоровья тебе, парень и уверенности в себе.
+5
0
+5
Ответ Циник Петербургский
Каждый сам выбирает, каким образом сделать себя несчастным ;) "...Но всем обязательно хочется На чём-нибудь заморочиться" (какая-то группа).
Отпетые мошенники)
+3
0
+3
Ответ ОттоДракула
Вот поэтому нужно жить с мамой.
Как Перри)
+2
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+2
Ответ Zubi
Как Перри)
Со своей мамой.
+2
0
+2
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Пиппец.
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+2
Ответ Циник Петербургский
Благодарю за инфу, канешн. Но... Вот эту информацию я точно забуду раньше, чем выключу ноут )) Поскольку слушаю рок, джаз и классику.
Всем пофиг, что ты там слушаешь, чел)
+1
0
+1
Ответ Даник Муша
Есть очень много людей на свете, которые хотели бы придти домой, а там тишина. Никто не выносит мозг, никому ничего не должен. В общем, безответственные счастливые люди.
Каждый сам выбирает, каким образом сделать себя несчастным ;)
"...Но всем обязательно хочется
На чём-нибудь заморочиться"
(какая-то группа).
+1
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+1
А как же мы? Юзеры спортса?
0
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0
Ответ Spaten
Так и женись, хороняка!
Как раз вчера этот фильм пересматривал )))
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
тебе 14-15? чтобы понять это, большого ума не надо
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Эта тишина – ###### (кошмар – Sports.ru)
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прямо так и сказал?
0
0
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Он так и сказал - pizdetz?
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
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