Кркич об одиночестве: «Тишина дома, когда приходишь после матча или тренировки, – ######. Тебе не с кем поделиться ситуациями, с которыми ты сталкиваешься ежедневно»

Боян Кркич высказался об одиночестве, которое испытывал, будучи футболистом.

– Правда ли, что профессиональные и признанные футболисты чувствуют себя одинокими, потому что так много людей хотят общаться с ними после побед и так мало – после поражений?

– Да, так оно и есть. На самом деле, это то чувство, которое я испытывал, независимо от того, шли ли дела хорошо или плохо. Тишина в квартире или доме, когда я приходил после тренировки или игры. Эта тишина – ###### (кошмар – Sports.ru), потому что тебе не с кем поделиться или с кем пережить все те ситуации, с которыми ты сталкиваешься ежедневно, и тем более с давлением, которое возникает, когда ты элитный спортсмен.

Людям не обязательно об этом знать. Вам не обязательно знать, что значит быть одному, если вы еще не испытали этого чувства. Это то, что может пойти на пользу, и особенно в начале, потому что это опыт, из которого можно вынести уроки, но со временем, если такая ситуация повторится, это может нанести вред.

– И что ты делал, когда приходил домой и оставался один?

– Я включал свет, чтобы было светло, и разговаривал по телефону. В наши дни, благодаря технологиям, можно совершать множество видеозвонков. Я созванивался со своей семьей или с людьми, с которыми хотел разделить эти моменты, – сказал бывший игрок «Барселоны».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!