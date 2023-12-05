Экс-вратарь Англии Джеймс о снюсе: «Это пагубно влияет на игру футболистов. Меня очень беспокоило использование его во время игры и после»

Теги Дэвид Джеймс Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Здоровье Футбол

Дэвид Джеймс высказался о вреде снюса для футболистов.

«Снюс существовал всегда. Меня очень беспокоило использование снюса во время игры и после матчей, видел, как много игроков его используют.

Это всего лишь личное мнение, потому что я не ученый. Но чувствую, что это пагубно влияет на игру футболистов», – сказал бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс.

Игроки АПЛ подсели на снюс – закидываются прямо на матчах. Что это такое и в чем его опасность?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жуйте насвай!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий