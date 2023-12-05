Экс-вратарь Англии Джеймс о снюсе: «Это пагубно влияет на игру футболистов. Меня очень беспокоило использование его во время игры и после»

Дэвид Джеймс высказался о вреде снюса для футболистов.

«Снюс существовал всегда. Меня очень беспокоило использование снюса во время игры и после матчей, видел, как много игроков его используют.

Это всего лишь личное мнение, потому что я не ученый. Но чувствую, что это пагубно влияет на игру футболистов», – сказал бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс.

Игроки АПЛ подсели на снюс – закидываются прямо на матчах. Что это такое и в чем его опасность?

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