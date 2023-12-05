Аллегри – тренер месяца в Серии А. У «Юве» две победы и ничья с «Интером» в ноябре

Теги Ювентус серия А Италия рейтинги Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри признан тренером месяца в Серии А.

Главный тренер «Ювентуса» получил приз по итогам ноября.

Награда будет вручена Аллегри перед домашним матчем «Ювентуса» против «Наполи» 8 декабря.

В ноябре «Ювентус» под руководством Аллегри победил в 2 из 3 матчей Серии А – с «Фиорентиной» (1:0) и «Кальяри» (2:1), – а также сыграл вничью с «Интером».

Туринцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице, отставая от «Интера» на 2 очка.

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9 комментариев
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Ответ Драпежник
А Индзаги разве хуже провел месяц ?
У Индзаги в активе нет ничьи с Интером
+17
-1
+16
Может ему быть не тренером Ювентуса, а тренером месяца?
+4
-1
+3
единственный трофей Аллегри за эти 3 года )
+4
-1
+3
А Индзаги разве хуже провел месяц ?
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
единственный трофей Аллегри за эти 3 года )
Почему это единственный? Он и в прошлом сезоне был лучшим тренером ноября)))
+1
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Футбол это просто!
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Ответ Kubinec_
золотой дубль у Макса получается? ждём новый контракт )
Вряд-ли продлит)) Скорее всего уйдет на повышение))
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