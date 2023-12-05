Аллегри – тренер месяца в Серии А. У «Юве» две победы и ничья с «Интером» в ноябре

Массимилиано Аллегри признан тренером месяца в Серии А.

Главный тренер « » получил приз по итогам ноября.

Награда будет вручена перед домашним матчем «Ювентуса» против «Наполи» 8 декабря.

В ноябре «Ювентус» под руководством Аллегри победил в 2 из 3 матчей Серии А – с «Фиорентиной» (1:0) и «Кальяри» (2:1), – а также сыграл вничью с «Интером».

Туринцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице, отставая от «Интера» на 2 очка.

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