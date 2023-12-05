Ямаль о давлении: «Не ощущаю его – мне 16, для меня это игра, даже на большом стадионе. «Барса» – мой второй дом»

Теги Барселона Ла Лига Golden Boy Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль признался, что не ощущает давления в «Барселоне».

Вчера 16-летний вингер получил приз The Youngest от Tuttosport как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. Ямаль занял второе место в голосовании, уступив лишь Джуду Беллингему («Реал»).

«Я не чувствую давления. Может, как раз потому, что мне шестнадцать. Я считаю это игрой, даже когда матч проходит на большом стадионе.

Я нахожусь в одном из двух или трех крупнейших клубов мира, но это также мой второй дом... Даже первый дом, потому что в «Ла Масии»  я с семи лет, и уже несколько лет живу здесь, в школе-интернате. Я всегда тренировался на этих полях», – сказал Ямаль.

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6 комментариев
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Давления может и не чувствуешь, но нагрузки на организм должен 16 лет это ещё не сформировавшее тело и его надо беречь .
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Ответ ljolik888
Давления может и не чувствуешь, но нагрузки на организм должен 16 лет это ещё не сформировавшее тело и его надо беречь .
Его и берегут, не гоняют каждый матч. Он через раз выходит в старте. Думаю, если Рафинья наберет форму, максимум на 10-15 минут будет выходить с замены.
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Ответ ljolik888
Давления может и не чувствуешь, но нагрузки на организм должен 16 лет это ещё не сформировавшее тело и его надо беречь .
Его и берегут, не гоняют каждый матч. Он через раз выходит в старте. Думаю, если Рафинья наберет форму, максимум на 10-15 минут будет выходить с замены.
0
0
0
Ответ ljolik888
Давления может и не чувствуешь, но нагрузки на организм должен 16 лет это ещё не сформировавшее тело и его надо беречь .
Его и берегут, не гоняют каждый матч. Он через раз выходит в старте. Думаю, если Рафинья наберет форму, максимум на 10-15 минут будет выходить с замены.
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