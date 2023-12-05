Ямаль о давлении: «Не ощущаю его – мне 16, для меня это игра, даже на большом стадионе. «Барса» – мой второй дом»

Ламин Ямаль признался, что не ощущает давления в «Барселоне».

Вчера 16-летний вингер получил приз The Youngest от Tuttosport как самый молодой игрок, когда-либо попадавший в первую тройку финалистов при выборе лауреата . занял второе место в голосовании, уступив лишь Джуду Беллингему («Реал»).

«Я не чувствую давления. Может, как раз потому, что мне шестнадцать. Я считаю это игрой, даже когда матч проходит на большом стадионе.

Я нахожусь в одном из двух или трех крупнейших клубов мира, но это также мой второй дом... Даже первый дом, потому что в «Ла Масии» я с семи лет, и уже несколько лет живу здесь, в школе-интернате. Я всегда тренировался на этих полях», – сказал Ямаль.

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