«Зенит» запрашивал цену на форварда «Севильи» Ромеро. Испанцы хотят 20 млн евро за игрока с 4 голами за сезон Ла Лиги (ABC)
«Зениту» нравится форвард «Севильи» Исаак Ромеро.
ABC сообщает, что петербуржцы интересовались ценой на 25-летнего испанца. Команда из Андалусии запросила около 20 млн евро.
Контракт Ромеро рассчитан до 2028 года, в нем прописаны отступные в размере 30 млн.
В прошлом сезоне Исаак забил 4 гола за 31 матч в Ла Лиге. Подробно со статистикой Ромеро можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ABC
