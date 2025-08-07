«Зенит» запрашивал цену на форварда «Севильи» Ромеро. Испанцы хотят 20 млн евро за игрока с 4 голами за сезон Ла Лиги (ABC)

«Зениту» нравится форвард «Севильи» Исаак Ромеро.

ABC сообщает, что петербуржцы интересовались ценой на 25-летнего испанца. Команда из Андалусии запросила около 20 млн евро.

Контракт Ромеро рассчитан до 2028 года, в нем прописаны отступные в размере 30 млн.

В прошлом сезоне Исаак забил 4 гола за 31 матч в Ла Лиге . Подробно со статистикой Ромеро можно ознакомиться здесь .