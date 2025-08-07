Тернавский о Станковиче: «Смысл тратить такие деньги, когда результата нет? Ждать «Спартаку» нельзя»
Владислав Тернавский высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые набрали 4 очка в 3 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
«Допускаю, что Станкович может покинуть «Спартак» в скором времени. Если тренер не дает результат, его меняют. Ждать «Спартаку» нельзя.
В прошлом году до зимы шли в лидерах, а потом опустились. Смысл тогда сейчас тратить такие деньги, когда результата нет?
Честно, я думал, что он летом уйдет», – сказал бывший футболист сборной России Владислав Тернавский.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13203 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
