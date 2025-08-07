Кубок лиг. «Интер Майами» без Месси обыграл «Пумас», гол Миранчука помог «Атланте» победить «Атлас»

«Интер Майами» победил «Пумас» (3:1) в 3-м туре Кубка лиг.

«Атланта Юнайтед» дома обыграла «Атлас » (4:1). Клуб Алексея Миранчука уже лишился шансов на выход в плей-офф, потерпев два поражения.

Кубок лиг – североамериканский турнир с участием 36 клубов (топ-18 МЛС и всех 18 представителей высшего дивизиона Мексики).

На групповом этапе сформировано 6 групп по 6 команд (по 3 от каждой лиги), которые проведут по 3 матча против соперников из другой лиги. По 4 лучших клуба от каждой лиги выходят в плей-офф. Лучшие три команды по итогам турнира примут участие в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», «Атланта Юнайтед» и «Орландо Сити» играют в группе Восток 2 против «Атласа», «Некаксы» и «Пумас».

Кубок лиг

Групповой этап

Восток 2

3-й тур

«Интер Майами » США – «Пумас » Мексика – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рувалкаба (34), 1:1 – Де Поль (45), 2:1 – Суарес (59, пенальти), 3:1 – Альенде (69).

«Атланта Юнайтед » США – «Атлас» Мексика – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Тьяре (8, пенальти), 2:0 – Миранчук (33), 3:0 – Лобжанидзе (38), 4:0 – Тогаси (68), 4:1 – Гонсалес (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сводная таблица МЛС: «Интер Майами» – 8 (3 матча), «Коламбус» – 7 очков (3), «Сиэтл» – 6 (2), «Портленд» – 6 (2), «Лос-Анджелес» – 6 (2).

Пять команд набрали по 4 балла после 2 игр.