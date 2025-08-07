Тренер «Ниццы» Эс о поражении 0:2 в ЛЧ: «Бенфика» сильнее нас – мы не на одном уровне. Не смогли создать явных моментов, а им это удавалось легче»
Франк Эс считает, что «Ницца» не соответствует уровню «Бенфики».
Французский клуб проиграл 0:2 в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Думаю, что соперник сильнее нас, хотя мы выложились полностью. В таких матчах нужно действовать эффективно.
Если бы мы забили в начале второго тайма при счете 0:0, это могло бы изменить ход матча.
Но в целом мы чувствовали, что, хоть и выкладывались по максимуму, но не смогли создать много явных голевых моментов. А сопернику это как будто легче удавалось.
Мы не на одном уровне [с соперником]. Мы пытались давить, но понимаем, что мы с ними не в одной категории», – сказал главный тренер «Ниццы» Франк Эс.
