Тренер «Ниццы» Эс о поражении 0:2 в ЛЧ: «Бенфика» сильнее нас – мы не на одном уровне. Не смогли создать явных моментов, а им это удавалось легче»

Франк Эс считает, что «Ницца» не соответствует уровню «Бенфики».

Французский клуб проиграл 0:2 в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов .

«Думаю, что соперник сильнее нас, хотя мы выложились полностью. В таких матчах нужно действовать эффективно.

Если бы мы забили в начале второго тайма при счете 0:0, это могло бы изменить ход матча.

Но в целом мы чувствовали, что, хоть и выкладывались по максимуму, но не смогли создать много явных голевых моментов. А сопернику это как будто легче удавалось.

Мы не на одном уровне [с соперником]. Мы пытались давить, но понимаем, что мы с ними не в одной категории», – сказал главный тренер «Ниццы» Франк Эс .