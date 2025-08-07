Вратарь и защитник «Фейеноорда» столкнулись головами после финального свистка в матче с «Фенербахче». Они могли не услышать арбитра из-за шума стадиона

Игроки «Фейеноорда» жестко столкнулись в конце матча с «Фенербахче».

Роттердамцы победили соперника 2:1 в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2025/26, Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE . Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел хозяев вперед, на 86-й Софьян Амрабат сравнял счет. На 1-й добавленной минуте Анис Хадж-Мусса вернул роттердамцам преимущество, забив головой – этот мяч стал победным.

После финального свистка игроки «Фейеноорда», вратарь Тимон Велленройтер и защитник Анел Адмедходжич, столкнулись головами и некоторое время находились на газоне. Позже оба футболиста поднялись и самостоятельно покинули поле.